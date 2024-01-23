Понимают, может быть война с Россией, – Шейтельман о новых странах-гарантах безопасности Украины
Все больше стран готовы заключить договоры по безопасности с Украиной и предпринимают соответствующие шаги. Великобритания первой подписала соглашение по безопасности с нашей страной. Теперь Польша присоединилась к декларации стран G7 о "гарантии безопасности" для Украины.
Также анонсировал подписание договора между Украиной и Францией Эммануэль Макрон, который в ближайшее время приедет в Киев. Политтехнолог Михаил Шейтельман сказал 24 Каналу, что эти события, а также дальнейшая поддержка Киева со стороны западных стран свидетельствуют о том, что Запад наконец-то осознал масштаб угрозы от России.
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Есть альтернатива войне с Россией
После подписания соглашения по безопасности между Великобританией и Украиной и выделения Лондоном нового пакета военной помощи, Макрон также высказался в поддержку Украины и объявил о конкретных шагах.
Макрон сделал два важных заявления по Украине. Первое о предоставлении 40 ракет Scalp, 50 авиационных бомб AASM в месяц в течение года, изготовлении 78 самоходных гаубиц Caesar. А второе – он призвал оборонный комплекс Франции ускорить производство военной техники и вооружения, в частности для Украины,
– отметил политтехнолог.
Эти заявления Макрона, по мнению Шейтельмана, говорят о том, что еще одна страна осознала, что ей придется воевать с Россией.
"Так же понимают, что может быть война с Россией, и в Польше – премьер Дональд Туск сделал заявления на этот счет. Германия – тоже, и об этом говорил министр обороны Борис Писториус. Они уже не живут в иллюзии, что все обойдется. Либо будет война с Россией, либо путинский режим нужно развалить сейчас – без войны", – подчеркнул Михаил Шейтельман.
Поддержка Украины усиливается
- Премьер-министр Польши Дональд Туск во время своего визита в Киев 22 января заявил, что Польша присоединилась к декларации G7, которая должна "мобилизовать демократические страны в поддержку Украины".
- Также Туск подчеркнул, что он находится в Киеве "ради безопасности Польши". По его мнению, вопрос не только в безопасности Украины, но и "всего свободного мира", в частности Польши – из-за ее географии.
- В то же время, Польша наращивает производство оружия, чтобы оказывать военную помощь Украине. Также возможно совместное изготовление оружия Варшавы и Киева.
- Польша за собственные средства производит оружие для Украины. Однако, по словам польского политолога Марека Сьеранта, нужно привлечь европейские средства для инвестиций в новые технологии. В частности, для совместных украино-польских разработок новейшего оружия.