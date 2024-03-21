Будет достаточно оружия, – Подоляк сказал, как ВСУ смогут его использовать
Украина продолжает борьбу с агрессором на поле боя и испытывает постоянную нехватку боеприпасов. 19 марта состоялась 20-я встреча в формате "Рамштайн", на которой партнеры договорились о выделении новой помощи Украине.
Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что количество оружия, которое будет поставляться в Украину в рамках поддержки европейскими странами, увеличивается. В то же время учитывая интенсивность и масштаб войны, дефицит вооружения будет ощущаться. Однако такие же проблемы есть и у врага.
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К дроновой коалиции присоединились новые страны
Он подчеркнул, что у наших партнеров есть возможность закупать для Украины дополнительные снаряды. Это инициатива не только Чехии, есть ряд других стран, которые профинансировали закупки боеприпасов и готовы дальше это делать.
Поэтому мы все же выйдем на те параметры, о которых говорил Жозеп Боррель, по количеству снарядов в месяц. Речь идет о не менее 150 – 250 тысяч снарядов крупных калибров,
– отметил советник главы ОПУ.
Также по итогам "Рамштайна-20" к дроновой коалиции присоединились новые страны. Это очень важно, по его мнению, потому что благодаря FPV-дронам частично можно компенсировать дефицит определенных снарядов.
"Поэтому надо существенно наращивать производство дронов. Это уже происходит в европейских странах и, безусловно, в Украине", – подчеркнул Подоляк.
Строим дальнобойные ракеты
Еще одно направление – приоритетное – это дальнобойные ракеты. Они являются очень эффективными, потому что позволяют существенно влиять на возможность России логистически подвозить дополнительные ресурсы.
В Украине, по словам советника главы ОПУ, строятся дальнобойные ракеты. Также есть активные переговорные площадки, на которых обсуждается существенное наращивание производства в странах-партнерах ракет и увеличение поставок в Украину.
"Все наращивается, и у нас будет достаточно оружия, по крайней мере для того, чтобы вести эффективные оборонительные действия, и концентрироваться на определенных направлениях для проведения активных контрдействий", – подчеркнул Михаил Подоляк.
Больше о военной помощи Украине
- 19 марта прошла 20-я встреча в формате "Рамштайн", во время которой были обсуждены и приняты важные вопросы по поддержке Украины. На заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины выступил министр обороны США Ллойд Остин, который отметил, что Соединенные Штаты "не допустят, чтобы Украина проиграла". Также этого не позволит коалиция партнеров Киева.
- Во время встречи министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна предоставит новый пакет помощи ВСУ. Также он отметил, что существует прогресс по закупке боеприпасов для Украины. Писториус отметил, что для этого приложил усилия президент Чехии Петр Павел.
- Также Германия вместе с Финляндией и Канадой присоединилась к инициативе Чехии, которая закупила около 800 тысяч снарядов для Украины. Кроме того, было найдено еще 700 тысяч боеприпасов, которые можно приобрести дополнительно. Германия готова оплатить 180 тысяч снарядов для ВСУ.