"Были громкие заявления": Кэллог упрекнул администрацию Байдена по поводу помощи Украине

Специальный представитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог обвинил администрацию экс-президента Джо Байдена в отсутствии стратегии по помощи Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию Мюнхенской конференции по безопасности.

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Кэллог раскритиковал политику администрации Байдена

При обсуждении плана по миру в Украине Кит Келлог заявил, что новая власть США будет готовить четкий план помощи.

Мы уже упоминали Крым. Но не надо обвинять во всем нас. Были громкие заявления "будем столько, сколько нужно", но это просто лозунги, а у нас будет стратегия,

– сказал спецпредставитель Трампа.

Стоит отметить, что сенатор-республиканец Линдси Грэм во время своего выступления также вспомнил, что в 2014 году, когда началась российско-украинская война, США ограничились лишь предоставлением гуманитарной помощи стране.

Что мы сделали не так в 2014 году? Мы не давали Украине оружия, мы давали им одеяла,

– добавил Грэм.

К слову, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что военная помощь США является критически важной для страны. Он также отметил, что прекращение поддержки сделает Украину уязвимой к новой масштабной атаке России.