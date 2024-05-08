В США анонсировали новые пакеты военной помощи Украине: что заявили в Госдепе
США готовят новые пакеты военной помощи Украине. Это позволит выйти на прежний уровень поставок вооружений.
Об этом во время брифинга заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, информирует 24 Канал.
Смотрите также Усиление ПВО Украины: в Румынии готовы обсудить отправку системы Patriot
Что заявили в Госдепе
Журналисты уточнили, будут ли США ускорять поставки вооружений Украине на фоне последней ракетной атаки российских оккупантов.
Представитель Госдепа подчеркнул, что дополнительных объявлений по этому поводу он не имеет, но напомнил, что США недавно предоставили Украине помощь в размере более 1 миллиарда долларов.
Мы работаем над другими пакетами. Я думаю, вы можете ожидать, что мы вернемся к тому темпу, в котором мы находились до перерыва в финансировании,
– добавил чиновник.
Миллер также добавил, что следует ожидать объявления новых пакетов помощи.
Будет ли передавать Украине С-300 или Patriot Греция: премьер четко ответил
- Греция отказывается от передачи Украине зенитных ракетных комплексов С-300 или Patriot. Она не имеет таких систем, которые можно было бы отдать.
- Глава греческого правительства Кириакос Мицотакис заявил, что они поддерживают нашу страну и у них есть излишки оборонной техники. "И это не касается ни Patriot, ни С-300", – подчеркнул он.
- Также премьер добавил, что такие ЗРК все еще нужны Греции.