США выделили 400 миллионов долларов на помощь Украине: как новый пакет укрепит ВСУ, – СМИ

Соединенные Штаты 10 мая объявили новый пакет помощи Украине на 400 миллионов долларов. Номенклатура, которая содержится в этом пакете, должна покрыть основные потребности наших защитников.

Журналисты Defense Express проанализировали, что именно должны предоставить США Украине в рамках нового пакета помощи. Среди оружия могут также быть и ракеты типа ATACMS.

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Что предоставят США в новом пакете помощи Украине

Журналисты отметили, что отдельные пункты в пакете помощи касаются усиления потенциала нашей противовоздушной обороны. Это включает выделение дополнительных зенитных ракет для систем Patriot и NASAMS, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также "оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами", которое можно воспринимать, как расширение программы FrankenSAM.

Благодаря новому военному пакету наши защитники на поле боя будут иметь доступ к различным боеприпасам, чтобы покрыть основные потребности. Это 105-миллиметровые и 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты Javelin и TOW, противотанковые гранатометы АТ-4, а также стрелковое оружие и боеприпасы.

Кроме того, в пакете указано о дополнительных пусковых M142 HIMARS и "боеприпасы" к ним. Слово "боеприпасы", по опыту предыдущих эпизодов, может означать, что в помощь, вероятно, будут включены не только управляемые ракеты GMLRS, но и ATACMS также.

Также пакет включает вооружение для авиации. В частности, в нем упоминаются "боеприпасы с точным наведением", что потенциально намекает на JDAM-ER и противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, которые уже давно не появлялись в номенклатуре помощи.

США также должны передать новую партию наземной техники, в частности, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры MRAP и бронетранспортеры M113. К тому же в рамках этого пакета также передают прицепы для перевозки тяжелой техники.

Неожиданным также стало то, что Соединенные Штаты объявили о передаче речных и прибрежных патрульных катеров Украине. Они понадобятся для помощи нашим защитникам на Юге Украины.

А еще в этом пакете США выделяют снаряжение для защиты от оружия массового поражения. Это выглядит как явный ответ, что россияне активизировали использование химического оружия в боях против ВСУ.

Обратите внимание! Американское издание Politico со ссылкой на двух официальных лиц США и сообщения, направлены в Конгресс, отметили, что одной из причин, по которой объявили новый пакет помощи, стала активизация россиян на Харьковском направлении. Новый пакет помощи будет предусматривать передачу оружия, которое уже есть на складах США.