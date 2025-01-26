"Послезавтра Украины может не стать": Писториус разоблачил планы Путина

Министр обороны Германии предостерег от прекращения помощи Украине. Борис Писториус указал на катастрофические последствия, которые может иметь такое решение.

Во время предвыборной кампании в Нижней Саксонии министр обороны, который является представителем правящей партии СДПГ, отметил, что если завтра прекратить помощь Украине, то послезавтра ее не станет. Это будет "конец суверенного, свободного государства посреди Европы", подчеркнул политик, передает 24 Канал со ссылкой на Sueddeutsche.

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"Путин готовится"

Писториус резко ответил тем голосам в Германии, которые призывают прекратить поддержку Украины, говоря, что это, мол, не их война. Министр подчеркнул, что пока это действительно не война Германии, однако она может такой стать, если не остановить Путина в Украине.

Чиновник отметил, что заявления главы Кремля свидетельствуют об одном: он готовится к агрессии против Европы. Писториус вспомнил, что Россия перевела свою экономику на военные рельсы, увеличивает производство танков и численность собственной армии.

Писториус подчеркнул, что Украина должна иметь возможность действовать с позиции силы, чтобы в какой-то момент начать переговоры с Россией об окончании войны.

К слову, ранее министр обороны высказывал мнение, что Россия может попытаться атаковать страны НАТО в 2029 – 2030 годах.