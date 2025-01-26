Під час передвиборчої кампанії у Нижній Саксонії міністр оборони, який є представником правлячої партії СДПН, наголосив, що коли завтра припинити допомогу Україні, то післязавтра її не стане. Це буде "кінець суверенної, вільної держави посеред Європи", підкреслив політик, передає 24 Канал із посиланням на Sueddeutsche.

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"Путін готується"

Пісторіус різко відповів тим голосам у Німеччині, які закликають припинити підтримку України, кажучи, що це, мовляв, не їхня війна. Міністр підкреслив, що наразі це справді не війна Німеччини, однак вона може такою стати, якщо не зупинити Путіна в Україні.

Чиновник зауважив, що заяви очільника Кремля свідчать про одне: він готується до агресії проти Європи. Пісторіус згадав, що Росія перевела свою економіку на військові рейки, збільшує виробництво танків і чисельність власної армії.

Пісторіус наголосив, що Україна повинна мати можливість діяти з позиції сили, щоб у якийсь момент розпочати переговори з Росією щодо закінчення війни.

До слова, раніше міністр оборони висловлював думку, що Росія може спробувати атакувати країни НАТО у 2029 – 2030 роках.