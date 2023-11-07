Демократы в Сенате США заблокировали помощь Израилю отдельно от Украины
Источник:Reuters
Представители Демократической партии в Сенате 7 ноября не дали возможности республиканцам стремительно принять законопроект о предоставлении чрезвычайной помощи Израилю, в котором не предусмотрены средства для Украины. Палата представителей приняла его неделю назад.
Демократы обратили внимание на важность предоставления помощи Украине и Израилю вместе с гуманитарной помощью, финансированием безопасности границ и средств на противостояние Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе.
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Демократы упрекнули республиканцев
Представители большинства в верхней палате Конгресса отметили, что именно такой пакет помощи на сумму в 106 миллиардов долларов направил в Конгресс Джозеф Байден. Однако новоизбранный спикер Палаты представителей заявил, что будет рассматривать финансирование Украины и Израиля в отдельности.
В то же время демократы упрекнули представителей Республиканской партии в том, что они заигрались в политику на фоне событий в Израиле. Республиканцы привязывают поддержку Израиля к сокращению финансирования Службы внутренних доходов США.
Наши союзники в Украине не могут себе позволить задержку, как и наши союзники в Израиле,
– отметила глава бюджетного комитета Петти Мюррей.
Израиль, ведущий жесткое противостояние с террористами ХАМАС, согласно законопроекту, проголосованному Палатой представителей Конгресса США, должен был получить 14,3 миллиарда долларов.
Что известно о предоставлении помощи Украине
- Джозеф Байден направил в Конгресс заявку на выделение Украине и Израилю 106 миллиардов долларов. Украина должна была получить финансирование в размере 61,4 миллиарда долларов, а Израиль – 14,3 миллиарда долларов.
- Однако новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон предложил проголосовать за оказание помощи Украине и Израилю в отдельности. 2 ноября Палата представителей проголосовала за выделение помощи только Израилю. Однако Байден заявил, что наложит вето на этот законопроект.
- В то же время, поддержка Украине от США продолжает поступать. Так, 3 ноября, Вашингтон объявил о новой помощи Киеву на сумму 425 миллионов долларов.
- В пакет вошли: боеприпасы для систем ПВО NASAMS, ракеты ПВО AIM-9M, зенитные ракеты Stinger, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, ракеты TOW, системы Javelin, более 2 миллионов патронов к стрелецкому оружию и т. д.