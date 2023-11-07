Демократы в Сенате США заблокировали помощь Израилю отдельно от Украины

Представители Демократической партии в Сенате 7 ноября не дали возможности республиканцам стремительно принять законопроект о предоставлении чрезвычайной помощи Израилю, в котором не предусмотрены средства для Украины. Палата представителей приняла его неделю назад.

Демократы обратили внимание на важность предоставления помощи Украине и Израилю вместе с гуманитарной помощью, финансированием безопасности границ и средств на противостояние Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Демократы упрекнули республиканцев

Представители большинства в верхней палате Конгресса отметили, что именно такой пакет помощи на сумму в 106 миллиардов долларов направил в Конгресс Джозеф Байден. Однако новоизбранный спикер Палаты представителей заявил, что будет рассматривать финансирование Украины и Израиля в отдельности.

В то же время демократы упрекнули представителей Республиканской партии в том, что они заигрались в политику на фоне событий в Израиле. Республиканцы привязывают поддержку Израиля к сокращению финансирования Службы внутренних доходов США.

Наши союзники в Украине не могут себе позволить задержку, как и наши союзники в Израиле,

– отметила глава бюджетного комитета Петти Мюррей.

Израиль, ведущий жесткое противостояние с террористами ХАМАС, согласно законопроекту, проголосованному Палатой представителей Конгресса США, должен был получить 14,3 миллиарда долларов.

Что известно о предоставлении помощи Украине