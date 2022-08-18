Европейцы не хотят сделать Украину наиболее вооруженным государством, – политолог

Страны ЕС стали поставлять меньше военной помощи Украине. Это может быть связано с тем, что некоторые политики в Европе надеются на мирные переговоры между Украиной и россией.

Такое мнение 24 каналу высказал политолог Андрей Вигиринский. По данным Кильского института мировой экономики, темпы предоставления военной помощи от ЕС существенно снизились с апреля.

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По словам Вигиринского, такая тенденция связана как с объективными, так и субъективными причинами внутри европейских стран.

Почему страны ЕС тормозят военную помощь

Он отметил, что определенная часть политической элиты ЕС, вероятно, допускает возможность определенного формата переговоров между Украиной и россией, которые "заморозят" войну в Украине.

Андрей Вигиринский Политолог Мол, зачем вооружать Украину, если сейчас, по их мнению, можно найти определенный формат переговоров, при котором активные боевые действия будут прекращены? В этих условиях они не хотят вооружать Украину, которая еще не является членом ЕС и непонятна для них с точки зрения экономических перспектив. Как следствие, они не хотят делать из Украины наиболее вооруженную страну за счет их ресурсов.

Политолог добавил, что это гиперболизированное описание европейских настроений.

"Возможно, я драматизирую причины и последствия. Но мне кажется, что прагматический европеец смотрит на ситуацию примерно так", – сказал он.

"Август в Европе – период отпусков"

По словам Вигиринского, информация о снижении темпов поставок вооружения также может быть связана с другими причинами.

В частности, он предположил, что Украина может получать некоторые виды военной помощи, о которых не рассказывают публично. Соответственно, они не учитываются в статистике.

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"Кроме того, август в Европе традиционно является периодом отпусков. В настоящее время политическая жизнь немного замирает. Как бы это ни странно ни звучало для Украины, но для европейского политического класса это – норма", – сказал политолог.

Он добавил, что в последние недели даже снизилась интенсивность переговоров президента Владимира Зеленского с европейскими лидерами.

Последствия для Украины

Снижение темпов поставки оружия от Запада существенно повлияет на ситуацию в Украине. По словам Вигиринского, Украина может вести войну с россией в пределах средств, которые нам предоставляют страны-партнеры.

Ведь собственного производства у нас нет. С точки зрения поставки оружия мы зависим от них. Как только они ограничивают эти поставки, это отражается на фронте,

– отметил политолог.

Он добавил, что эти обстоятельства могут негативно повлиять и на контрнаступление ВСУ на Юге Украины.

Проблемы не только со снабжением

Проблема не только в том, что страны ЕС тормозят поставку новой военной помощи для Украины. По словам Вигиринского, существует большая потребность в сервисном обслуживании тех видов вооружения, которые уже работают на фронте.

Есть большая потребность в артиллерии, потому что те же стволы при их интенсивном использовании выходят из строя. Сейчас значительная часть западных артиллерийских установок нуждается в соответствующем ремонте.

– подчеркнул политолог.

Он привел пример, когда Словакия взяла на себя обязательство по ремонту бронетехники для Украины.

"А по поводу артиллерии, вообще нет публичной информации о том, может ли какая-либо из стран НАТО помочь в этом. То есть кроме поставок вооружения и снарядов, нужно соответствующее техническое обслуживание", – отметил Вигиринский.

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