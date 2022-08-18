Таку думку 24 каналу висловив політолог Андрій Вігірінський. За даними Кільського інституту світової економіки, темпи надання військової допомоги від ЄС суттєво знизилися з квітня.

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За словами Вігірінського, така тенденція пов'язана як з об'єктивними, так і суб'єктивними причинами всередині європейських країн.

Чому країни ЄС гальмують військову допомогу

Він зазначив, що певна частина політичної еліти ЄС, ймовірно, допускає можливість певного формату перемовин між Україною та росією, які "заморозять" війну в Україні.

Андрій Вігірінський Політолог Мовляв, навіщо озброювати Україну, якщо зараз, на їхню думку, можна віднайти певний формат перемовин, за якого активні бойові дії будуть припинені? За цих умов вони не хочуть озброювати Україну, яка ще не є членом ЄС і незрозуміла для них з точки зору економічних перспектив. Як наслідок, вони не хочуть робити з України найбільш озброєну країну коштом їхніх ресурсів.

Політолог додав, що це гіперболізований опис європейських настроїв.

"Можливо, я драматизую причини і наслідки. Але мені здається, що прагматичний європеєць дивиться на ситуацію приблизно так", – сказав він.

"Серпень у Європі – період відпусток"

За словами Вігірінського, інформація про зниження темпів постачання озброєння також може бути пов'язана з іншими причинами.

Зокрема, він припустив, що Україна може отримувати певні види військової допомоги, про які не розповідають публічно. Відповідно, вони не враховуються до статистики.

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"Окрім того, серпень в Європі традиційно є періодом відпусток. У цей час політичне життя трохи завмирає. Як би це дивно не звучало для України, але для європейського політичного класу це – норма", – сказав політолог.

Він додав, що останніми тижнями навіть знизилася інтенсивність переговорів президента Володимира Зеленського із європейськими лідерами.

Наслідки для України

Зниження темпів надання зброї від Заходу суттєво вплине на ситуацію в Україні. За словами Вігірінського, Україна може вести війну з росією в межах тих засобів, які нам надають країни-партнери.

Адже власного виробництва ми не маємо. З точки зору постачання зброї ми залежимо від них. Як тільки вони обмежують це постачання, це відбивається на фронті,

– зазначив політолог.

Він додав, що ці обставини можуть негативно вплинути й на контрнаступ ЗСУ на Півдні України.

Проблеми не тільки з постачанням

Проблема не тільки у тому, що країни ЄС гальмують постачання нової військової допомоги для України. За словами Вігірінського, існує велика потреба в сервісному обслуговуванні тих видів озброєння, які вже працюють на фронті.

Є велика потреба в артилерії, тому що ті ж стволи при їх інтенсивному використанні виходять з ладу. Зараз значна частина західних артилерійських установок потребують відповідного ремонту,

– наголосив політолог.

Він навів приклад, коли Словаччина взяла на себе зобов'язання з ремонту бронетехніки для України.

"А з приводу артилерії, взагалі немає публічної інформації про те, чи якась із країн НАТО може допомогти у цьому. Тобто окрім постачання озброєння та снарядів, потрібне відповідне технічне обслуговування", – зазначив Вігірінський.

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