США будут поставлять оружие Украине, пока Россия не выведет войска
Соединенные Штаты Америки продолжат оказывать Украине военную помощь до момента, когда Россия выведет свои войска.
Об этом заявил заместитель постоянного представителя США в ООН Роберт Вуд во время заседания Совета Безопасности ООН, передает 24 Канал.
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Позиция США
Роберт Вуд сказал, что участие международного сообщества в Саммите мира по Украине, который состоится в Швейцарии в июне, соответствует целям Совета безопасности ООН для поддержания международного мира и безопасности.
Пока Россия не прекратит свои атаки и не выведет войска из Украины, США будут и дальше преданы тому, чтобы предоставлять Украине все необходимое для защиты своей страны,
– подчеркнул он.
Стоит отметить, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США предоставят Украине дополнительные 2 миллиарда долларов военного финансирования. Также в течение нескольких недель может быть подписано двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.
Чиновник отметил, что Вашингтон передает Киеву боеприпасы, бронетехнику, ракеты и средства противовоздушной обороны, обеспечивая их скорейшую доставку к линии фронта. Особое внимание, по словам Блинкена, уделяют Patriot и другим средствам ПВО.
Украина попросила разрешения бить американским оружием по России
- Сейчас Украина может бить по территории России, однако только собственным оружием. Разрешение на применение западного вооружения значительно облегчило бы работу Вооруженных Сил.
- Владимир Зеленский отметил, что Киев ведет переговоры с международными партнерами о том, чтобы их оружием наносить удары по российской военной технике на границе и дальше внутри России. Однако никаких сдвигов по состоянию на сейчас нет.
- The Wall Street Journal пишет, что по данным некоторых американских чиновников, запрос Украины, который был сделан на прошлой неделе и касается ударов американским оружием по целям в России, по состоянию на сегодня рассматривается.
- Если США согласятся на такие изменения, это может означать серьезное изменение политики администрации, которая уже давно стремится уменьшить риск военной эскалации между Вашингтоном и Москвой, поддерживая при этом Украину.