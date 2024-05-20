США будут поставлять оружие Украине, пока Россия не выведет войска

20 мая 2024, 22:02
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Соединенные Штаты Америки продолжат оказывать Украине военную помощь до момента, когда Россия выведет свои войска.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя США в ООН Роберт Вуд во время заседания Совета Безопасности ООН, передает 24 Канал.

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Позиция США

Роберт Вуд сказал, что участие международного сообщества в Саммите мира по Украине, который состоится в Швейцарии в июне, соответствует целям Совета безопасности ООН для поддержания международного мира и безопасности.

Пока Россия не прекратит свои атаки и не выведет войска из Украины, США будут и дальше преданы тому, чтобы предоставлять Украине все необходимое для защиты своей страны,
– подчеркнул он.

Стоит отметить, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США предоставят Украине дополнительные 2 миллиарда долларов военного финансирования. Также в течение нескольких недель может быть подписано двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.

Чиновник отметил, что Вашингтон передает Киеву боеприпасы, бронетехнику, ракеты и средства противовоздушной обороны, обеспечивая их скорейшую доставку к линии фронта. Особое внимание, по словам Блинкена, уделяют Patriot и другим средствам ПВО.

Украина попросила разрешения бить американским оружием по России

  • Сейчас Украина может бить по территории России, однако только собственным оружием. Разрешение на применение западного вооружения значительно облегчило бы работу Вооруженных Сил.
  • Владимир Зеленский отметил, что Киев ведет переговоры с международными партнерами о том, чтобы их оружием наносить удары по российской военной технике на границе и дальше внутри России. Однако никаких сдвигов по состоянию на сейчас нет.
  • The Wall Street Journal пишет, что по данным некоторых американских чиновников, запрос Украины, который был сделан на прошлой неделе и касается ударов американским оружием по целям в России, по состоянию на сегодня рассматривается.
  • Если США согласятся на такие изменения, это может означать серьезное изменение политики администрации, которая уже давно стремится уменьшить риск военной эскалации между Вашингтоном и Москвой, поддерживая при этом Украину.

Автор: Поліна Буянова