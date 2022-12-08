США уже работают над передачей систем ПВО Украине, – Белый дом
Источник:Белый дом
Украина продолжает получать помощь от США. Как оказалось, сейчас Штаты работают над предоставлением систем ПВО нашему государству.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга. К слову, в Пентагоне заявляли, что США не собираются препятствовать Украине разрабатывать собственные средства дальнего поражения.
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США работают над предоставлением Украине систем ПВО
Мы находимся в тесном – тесном контакте с украинцами относительно их потребностей в безопасности, как вы много раз слышали, как мы говорили с этой трибуны, и работаем над тем, чтобы предоставить Украине системы ПВО, чтобы помочь им защитить свою страну,
– отметила Жан-Пьер.
По поводу систем Patriot представитель Белого дома заявила, что США оставляют заявления по этому поводу властям Германии и Польше.
"Это для них, их собственных правительств. В целом мы приветствуем усилия союзников по укреплению коллективной обороны НАТО", – добавила Жан-Пьер.
США могут передать Украине Patriot
Ранее стало известно, что США могут предоставить Украине систему противовоздушной обороны Patriot. Высокопоставленный представитель Минобороны США заявлял, что противовоздушная оборона является приоритетом:
"Patriot – это одно из средств противовоздушной обороны, которое рассматривается", – говорил чиновник.
Другая военная помощь Украине
- Германия анонсировала очередную военную помощь Украине. Правительство Берлина пообещало предоставить артиллерию и бронетранспортеры.
- Литва продолжает помогать Украине. Так, нашему государству передали еще 12 бронетранспортеров М113, 10 из которых оснащены минометами.
- Словакия передала нашему государству самоходную артиллерийскую установку Zuzana 2 Howitzer.
- Министерство обороны США недавно озвучило, что предоставило нашему государству более 20 миллионов долларов помощи. Кроме денег, Вашингтон также регулярно передает для Вооруженных Сил вооружения, однако его запасы не безграничны.