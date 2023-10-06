Количество оружия и его номенклатура увеличивается: каковы принципы западной поддержки Украины

Недавно в США решили не включать помощь Украине на 6 миллиардов долларов во временный бюджет. Однако Запад не прекращает военную поддержку Украины, а наоборот увеличивает количество оружия и его номенклатуру.

Такое мнение 24 Каналу озвучил полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, есть определенные задержки с поставками оружия, но Запад не отказывается от поддержки Украины

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Военная помощь не уменьшится

Роман Свитан отметил, что количество военной помощи не уменьшится, однако оно растянуто по времени. Есть некоторые технические моменты, задержки. Пока Украина ждет поставок оружия, задерживаются и наступательные действия ВСУ.

Но поставки никто не уменьшал, наоборот увеличивают. Увеличивается количество, номенклатура, модификации вооружений. Мы получаем новые модификации, даже те, которые не были согласованы в начале этого года. То есть есть такие положительные моменты. В частности, кассетные боеприпасы и многие другие модификации, которых еще нет в информационном поле,

– объяснил он.

Несмотря на все разногласия в работе американского правительства наши партнеры, в частности, США, и в дальнейшем продолжат поддержку ВСУ. Украина надеется получить дальнобойные ракеты TAURUS, ATACMS, М26 к HIMARS, авиацию и другое необходимое вооружение.

Свитан о западной поддержке Украины: смотрите видео

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