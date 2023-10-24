Каждый доллар для Украины и Израиля является важным и срочным – Белый дом и Пентагон о помощи

В Белом доме считают, что поддержка Украины и Израиля одинаково важна. Там надеются, что Конгресс одобрит запрос на финансирование как можно скорее.

Об этом на брифинге 23 октября заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби. По его словам, военные США будут "решительно реагировать" в случае эскалации на Ближнем Востоке.

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Украина и Израиль срочно нуждаются в помощи

Кирби отметил, что для получения дополнительного финансирования, безусловно, хорошо было бы избрать спикера парламента.

Я оставлю Конгрессу комментировать, как они хотят поступить с запросом на дополнительное финансирование. Мы подали общий запрос, потому что считаем, что все в нем важно. Каждый доллар, который мы пригласили как часть дополнительного финансирования, нужен срочно. И мы призываем Конгресс действовать как можно скорее,

– добавил чиновник.

По его словам, помощь Украине и Израилю поддерживает большинство законодателей в обеих партиях и обеих палатах Конгресса.

"Мы знаем, что существует весомая двухпартийная поддержка продления помощи для Украины и Израиля – как в Палате представителей, так и в Сенате, кстати. Поэтому президент призывает Конгресс действовать как можно скорее", – подчеркнул Кирби.

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Украина и Израиль нуждаются в одинаковых снарядах

В свою очередь, представитель Пентагона генерал Патрик Райдер во время видеобрифинга заявил, что Украина и Израиль нуждаются в артиллерийских снарядах калибра 155 миллиметров.

"Мы сможем поддержать Израиль в удовлетворении его потребностей. Мы сможем поддержать также Украину с ее потребностями", – заявил военный.

По его словам, ситуация на поле боя в обеих странах отличается, и в действительности не так много позиций в нуждах совпадает.

Да, 155 миллиметров – это сфера, общая для обоих. Но если говорить в общем-то, то это лишь одна маленькая сфера. И мы пока не думаем, что возникнут какие-то проблемы с обеспечением обеих стран,

– отметил Райдер.

Он добавил, что Соединенные Штаты, страны-союзники и партнеры увеличивают производство снарядов такого калибра.

"Поэтому мы уверены, что в конце концов сможем удовлетворить эти потребности", – подытожил представитель Пентагона.

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Военные США будут реагировать в случае эскалации на Ближнем Востоке

По информации NBC News, на Ближнем Востоке на фоне опасений, что война между Израилем и ХАМАС может перерасти в более широкий региональный конфликт Кирби подчеркнул, что американские войска будут "соответствующим образом размещены".

В ближайшие дни, по указанию президента Джо Байдена, министр обороны приказал военным предпринять шаги по подготовке к этому, чтобы убедиться в том, что мы находимся в надлежащем положении как с точки зрения возможности защиты наших сил, так и решительного реагирования в случае необходимости.

– говорит чиновник.

Он добавил, что Пентагон планирует направить на американские авиабазы в регионе дополнительные средства ПВО в дополнение к уже развернутым карьерным ударным группам.

Кирби отметил, что администрация Байдена осведомлена о том, что иранское правительство продолжает поддерживать боевиков ХАМАС и "Хезболлы" в Ливане – Соединенные Штаты не допустят, чтобы какая-либо угроза их интересам в регионе осталась без ответа.