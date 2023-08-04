Командующий ВДВ России Теплинский выдал военную тайну о количестве раненых десантников

Один из влиятельных генералов раскрыл ту информацию, которую власти предпочитают замалчивать. Возможно, это было сделано умышленно.

Генерал-полковник вражеской армии случайно выдал военную тайну. Это произошло, когда Теплинский поздравлял с днем воздушно-десантных войск, передает 24 Канал.

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Что рассказал Теплинский

По его словам, более 5 тысяч десантников получили ранения, лечились и вернулись на российско-украинскую войну. 3,5 тысячи раненых "отказались оставить передовую", то есть не получили должного лечения.

Казалось бы, в этой информации нет чего-то удивительного. Однако она важна, потому что освещает реальное положение дел во вражеской армии: в воздушно-десантных силах, которые всегда были элитными войсками, достаточно много раненых – 8,5 тысяч. Возникает логический вопрос, сколько тогда там погибших и что происходит в других родах войск?

Какая реакция власти на обнародование информации

Теплинский в своем поздравлении поблагодарил Шойгу, назвал количество награжденных званием героя России и подчеркнул: гордится тем, что 3,5 тысячи раненых не имели медицинской помощи. Для командующего воздушно-десантными войсками это означает "десантное братство". Однако настоящие причины, по которым люди отказались эвакуироваться, не известны.

Слова генерала полностью вписывались в рамки российской пропаганды. Его приветствие распространила "Звезда" – официальное СМИ, специализирующееся на темах армии и обороны. Однако вскоре видео с Теплинским исчезло с их сайта и из телеграм-канала. Это может свидетельствовать об одном: российские власти и командование в частности не хотят, чтобы информация о количестве раненых распространялась.

Что говорят западные обозреватели о ситуации

Институт изучения войны ISW приводит еще причины, по которым выступление генерала засекретили.

Во-первых, Россия старается не указывать количество потерь.

Во-вторых, в приветствии звучат слова о возрождении 104-й дивизии – вероятно, об этом тоже не стоило болтать.

В-третьих, Теплинский уже воспользовался приветствием к 23 февраля, чтобы раскритиковать Герасимова и обвинить его в больших потерях. Возможно, под маской преданного воина он специально обнародовал закрытую информацию. Ранее сообщалось, что Теплинский – один из мятежных генералов, чьи действия влияют на Путина.

Какое будущее у Теплинского

Распространялись слухи, что его арестовали из-за критики Генштаба. Но он снова "на коне" и даже возглавит новые формирования российской армии – два десантных полка.

Тем временем российские власти внимательно контролируют, чтобы нигде ничего не просочилось в публичное пространство – даже дело Гиркина засекретили, а о взрывах в Крыму нельзя говорить даже преданным военкорам.