Чтобы не проиграть следующую войну: Маск призвал США пересмотреть оружейные программы

Глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск раскритиковал вооруженную стратегию Соединенных Штатов, отметив, что она нуждается в изменениях. Ведь создание небольшого количества оружия за высокую цену может привести к поражению во время войны.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на сообщение миллиардера в Х.

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Маск считает, что в США нужно переделать программы вооружения

Илон Маск прокомментировал сообщение директора компании Social Capital Чамата Палихапитии. В нем говорится, что Военно-морские силы якобы США запланировали тратить по 40 миллиардов долларов ежегодно для обслуживания 364 кораблей. Такие финансы могут выделяться только на одну составляющую армии в течение следующих 30 лет. Палихапития добавил, что за часть этих средств войско могло бы закупить более 10 тысяч беспилотников и "накрыть ими мир".

В ответ на это Маск отметил, что американские программы вооружения нужно переделать, ведь нынешняя стратегия используется для "ведения вчерашней войны".

Если не будет внесено немедленных и кардинальных изменений, Америка с треском проиграет следующую войну,

– написал он.

Что предусматривала программа ВМС США в 2024 году

В стратегии военно-морских сил за 2024 год США определили Китай как главный вызов, а Россию – острой угрозой.

Учитывая это, ВМС Соединенных Штатов до 2027 года проводят подготовку к возможной войне с КНР, учитывая вероятное вторжение Китая на Тайвань. В борьбе США планируют применять роботов, искусственный интеллект и информационное доминирование. К тому времени будут продолжаться работы по приведению в боеготовность военных кораблей, подводных лодок и самолетов.