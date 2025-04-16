Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации

Верховная Рада приняла продление действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток. Теперь соответствующий документ должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.

Голосование состоялось в среду, 16 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

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В Украине снова продлят военное положение

Недавно президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты об утверждении указов о продлении срока действия военного положения и срока проведения всеобщей мобилизации, их обнародовали на сайте парламента.

Уже сегодня состоялось 15-е голосование за продление военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения России. В результате Верховная Рада продлила действие военного положения и мобилизации на 90 суток.

Таким образом, во время парламентского заседания народные депутаты 357 голосами "за" поддержали продление действия военного положения до 6 августа 2025 года. По словам Ярослава Железняка, против выступил только Алексей Гончаренко.

Продолжение мобилизации поддержали 346 народных депутатов. Это означает, что общая мобилизация в Украине также будет действовать, по меньшей мере, до 6 августа 2025 года.

Напомним, ранее народный депутат от "Европейской солидарности" заявил, что будет голосовать против продления мобилизации и военного положения в Украине. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия резко отреагировали на это.