Не обошлось без вмешательства извне: что повлекло военное положение в Южной Корее

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил чрезвычайное военное положение из-за антигосударственной деятельности оппозиции. На первый взгляд, события в стране являются внутренними проблемами. Однако здесь вовлечены и другие страны.

Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что военное положение в стране связано с борьбой оппозиции против действующей власти, также это выгодный шаг для России и еще двух стран. Именно им выгодна дестабилизация на Корейском полуострове и большая война.

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Что вызвало военное положение в Южной Корее

По словам руководителя Центра, президента страны обвиняют в запрете расследования коррупционных деяний против него и его семьи. Непростой момент заключается в том, что в парламенте оппозиция в большинстве.

Оппозиция выступила также против бюджета на следующий год, о котором партия президента не смогла договориться с либеральной Демократической партией. Впрочем, в проекте бюджета предлагалась помощь Украине, которую запретили.

Есть заявление, но я не нашел первоисточник, что якобы Ким Чен Ын поддержал Демократическую партию Южной Кореи. То есть Северная Корея поддерживает оппозицию в Южной Корее,

– отметил Клочок.

Кроме того, оппозиционные силы хотели провести процедуру импичмента против генеральной прокуратуры Южной Кореи. То есть все связано с коррупционными схемами. Рейтинг президента довольно слабый, а вот Демократическая партия имеет высокий уровень поддержки.

Все как будто похоже на внутреннюю историю. Однако сейчас уже начата процедура импичмента президента, есть и прогноз, что этой ночью его могут арестовать. Армия же пока на его стороне.

Все так просто пока что там не будет. Я вижу вмешательство во внутренние дела Южной Кореи и России, потому что страны активно поддерживали контакт, и КНДР, которая давно стремится к дестабилизации на Корейском полуострове,

– отметил руководитель Центра.

Клочок добавил, что для Китая сейчас тоже есть хороший момент начать большую войну в Восточной Азии, которую может разжечь лишь КНДР.

Однако стоит понять следующий момент – если войну против Южной Кореи начнет КНДР, ее не поддержат Китай и Россия. Северная Корея с Россией имеют договор о сотрудничестве в военной сфере. Такой же договор имеет Северная Корея с Китаем, то есть, Китай должен помочь в случае нападения на страну. Для этого нужна провокация, которую может сделать Россия.

Стычки в Южной Корее серьезные. Кажется, что страна в шаге от гражданской войны, но пока нет отдельных сформированных военных групп. Как будет дальше – остается только наблюдать,

– подытожил руководитель Центра.

Кстати, парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения в стране. В то же время военные страны заявили, что он еще будет оставаться в силе.