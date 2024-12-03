Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що воєнний стан в країні пов'язаний з боротьбою опозиції проти чинної влади, також це вигідний крок для Росії та ще двох країн. Саме їм вигідна дестабілізація на Корейському півострові та велика війна.

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Що спричинило воєнний стан у Південній Кореї

За словами керівника Центру, президента країни звинувачують у забороні розслідування корупційних діянь проти нього та його родини. Непростий момент полягає у тому, що в парламенті опозиція є у більшості.

Опозиція виступила також проти бюджету на наступний рік, про який партія президента не змогла домовитись з ліберальною Демократичною партією. Втім, у проєкті бюджету пропонувалась допомога Україні, яку заборонили.

Є заява, але я не знайшов першоджерело, що нібито Кім Чен Ин підтримав Демократичну партію Південної Кореї. Тобто Північна Корея підтримує опозицію в Південній Кореї,

– зазначив Клочок.

Крім того, опозиційні сили хотіли провести процедуру імпічменту проти генеральної прокуратури Південної Кореї. Тобто усе пов'язано з корупційними схемами. Рейтинг президента доволі слабкий, а от Демократична партія має високий рівень підтримки.

Все наче схоже на внутрішню історію. Однак зараз вже розпочата процедура імпічменту президента, є й прогноз, що цієї ночі його можуть арештувати. Армія ж поки на його боці.

Все так просто поки що там не буде. Я вбачаю втручання у внутрішні справи Південної Кореї і Росії, тому що країни активно підтримували контакт, і КНДР, яка давно прагне до дестабілізації на Корейському півострові,

– зазначив керівник Центру.

Клочок додав, що для Китаю зараз теж є хороший момент почати велику війну в Східній Азії, яку може розпалити лише КНДР.

Однак варто зрозуміти наступний момент – якщо війну проти Південної Кореї розпочне КНДР, її не підтримають Китай та Росія. Північна Корея з Росією мають договір про співпрацю у військовій сфері. Такий самий договір має Північна Корея з Китаєм, тобто, Китай має допомогти у разі нападу на країну. Для цього потрібна провокація, яку може зробити Росія.

Сутички в Південній Кореї серйозні. Здається, що країна за крок до громадянської війни, але поки немає окремих сформованих воєнних груп. Як буде далі – залишається лише спостерігати,

– підсумував керівник Центру.

До речі, парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану в країні. Водночас військові країни заявили, що він ще залишатиметься в силі.