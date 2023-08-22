Избил работника ТЦК и бросил в лесополосе: жителя Тернопольщины задержали с помощью спецназа
Источник:ZAXID.NET
В Кременце в Тернопольской области неизвестный избил военнослужащего, обворовал его и скрылся. Пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице.
Инцидент произошел 21 августа. В полицию позвонили местные жители Кременца. Они сообщили, что в лесополосе лежит избитый военнослужащий.
Смотрите также Незаконно задержали и вручили повестку: житель Львовщины отсудил 20 тысяч гривен компенсации
Избил и обворовал
Пострадавшего сразу доставили в больницу, а правоохранители начали изучать обстоятельства происшествия. Как выяснилось, между работником ТЦК и его обидчиком возник конфликт. Мужчины начали драться. В результате драки военный потерял сознание. А злоумышленник, воспользовавшись беспомощным состоянием жертвы, обворовал его: унес с собой автомат и бронежилет. В настоящее время работник военкомата находится в реанимации. У него – многочисленные травмы головы.
Задерживали с помощью спецназа
Вскоре полиции удалось установить личность нападавшего. Им оказался ранее неоднократно судимый за насильственные преступления 42-летний местный житель. Мужчину задержали в его доме с помощью спецназовцев КОРДа. Позже оказалось, что в тот день единственной жертвой злоумышленника был не только военный. Он также избил свою сожительницу и двух ее малолетних детей.
Теперь буйному кременченцу грозит от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В его отношении начато уголовное производство по факту завладения огнестрельным оружием путем разбоя.
Не первый раз жертвой злоумышленников становятся военнослужащие
- Так, в Житомирской области правоохранители разоблачили банду рэкетиров. Они требовали деньги у военного, выполняющего задания на передовой. За отказ передать 190 тысяч гривен бандиты угрожали расправиться с его беременной женой.
- Группа мошенников присвоила более 20 миллионов гривен, предназначенных для ВСУ. Они в интернете предлагали доставку автомобилей из-за рубежа и продажу квадрокоптеров для армии. Получив деньги от волонтеров, злоумышленники прекращали выходить на связь.
- В Киеве мужчина поджигал автомобили военнослужащих. Свои действия он объяснил негативным отношением к защитникам.