Военные будут уничтожать вражеские пусковые баллистические установки, – Зеленский

Владимир Зеленский рассказал, как украинские защитники будут действовать против вражеской баллистики. Военные будут уничтожать пусковые установки, с которых запускаются соответствующие ракеты.

Об этом президент Украины рассказал в ходе заседания СНБО.

Как Украина будет бороться с вражеской баллистикой?

Владимир Зеленский отметил, что Министерство иностранных дел и Министерство обороны должны, стиснув зубы, сделать все, чтобы партнеры увеличили поставки Украине противоракетной и антибаллистической ПВО.

"Мы все должны этим заниматься. Все: руководство армии, нашего "Укроборонпрома" и частного сектора, нашего оборонно-промышленного комплекса должны заниматься этим и сосредоточиться вместе с партнерами на том, чтобы построить нашу отечественную систему противовоздушной обороны", – сказал украинский лидер.

Президент также подчеркнул, что наши защитники знают, что им нужно уничтожать пусковые установки врага, тем самым сокращая количество баллистических ударов по Украине, в частности по стратегически важной инфраструктуре, гражданскому населению и военным.

Они (военные – 24 Канал) этим занимаются и будут это делать (уничтожать баллистические пусковые установки врага – 24 Канал),

– заверил Зеленский.

Кроме того, глава государства отметил, что обсудил с военно-политическим руководством и операции дальнего радиуса действия на территории России, которые отчасти будут способствовать сокращению числа баллистических ударов по нашей стране.

Напомним, что Воздушные силы ВСУ сообщали, что ночью 5 августа россияне применили для атаки на Украину 4 противокорабельные ракеты "Циркон"/"Оникс" и 24 баллистические ракеты "Искандер-М" и С-400. К сожалению, ни одну из ракет ПВО сбить не удалось.

Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны и специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов рассказывал, что Россия способна ежемесячно запускать около 100 баллистических ракет, а темпы их производства продолжают расти. Такая динамика представляет собой все большую угрозу для Украины.