Про це президент України розповів під час засідання РНБО.

Як Україна боротиметься проти ворожої балістики?

Володимир Зеленський зазначив, що Міністерство закордонних справ і Міністерство оборони повинні, стиснувши зуби, зробити все, щоб партнери збільшили постачання Україні протибалістичного та антибалістичного ППО.

"Ми всі повинні цим займатися. Всі: керівництво армії, нашого Укроборонпрому та приватного сектору, нашого оборонно-промислового комплексу повинні займатися і зосередитися разом з партнерами, щоб побудувати нашу вітчизняну систему протиповітряної оборони", – сказав український лідер.

Президент також підкреслив, що наші захисники знають, що їм потрібно знищувати пускові установки ворога, таким чином зменшити балістичні удари по Україні, зокрема, по стратегічно важливій інфраструктурі, цивільному населенню та військових.

Вони (військові – 24 Канал) цим займаються та будуть це робити (знищувати балістичні пускові установки ворога – 24 Канал),

– запевнив Зеленський.

Окрім того, глава держави зазначив, що обговорив із військово-політичним керівництвом і далекобійні операції на території Росії, які частково будуть впливати й на зменшення балістичних ударів по нашій країні.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що вночі 5 серпня росіяни використали для атаки по Україні 4 протикорабельні ракети "Циркон"/"Онікс" та 24 балістичні ракети "Іскандер-М" та С-400. На жаль, жодну з ракет ППО збити не вдалося.

Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони та фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов розповідав, що Росія здатна щомісяця запускати близько 100 балістичних ракет, а темпи їх виробництва продовжують зростати. Така динаміка становить дедалі більшу загрозу для України.