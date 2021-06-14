Военные действия, гибридная активность, поддержка боевиков, – в НАТО жестко осудили Россию

НАТО сталкивается с многогранными угрозами, немалую долю которых создает Россия. Кроме военной напряженности со стороны Кремля, Североатлантический альянс вынужден противостоять гибридной агрессии и кибератакам.

Об этом говорится в коммюнике по итогам саммита НАТО, который завершился 14 июня во Брюсселе. Львиную долю внимания в обращении Альянс посвятил угрозам, которые создает Россия.

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Отношения с Россией

В обращении страны-члены НАТО подчеркнули, что работают над созданием партнерских отношений с Россией более 25 лет. И пока Альянс придерживается своих международных обязательств, Россия продолжает нарушать ценности и принципы, убивая доверие.

Мы прекратили все практическое гражданское и военное сотрудничество с Россией, оставаясь открытыми для политического диалога. Пока Россия не продемонстрирует соблюдение международного права и своих международных обязательств, возврата к "обычному бизнесу" не может быть,

– говорится в сообщении.

Водочас в Альянсе отметили, что продолжат реагировать на ухудшение состояния безопасности, усиливая границы. Несмотря на это, НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России.

Также Североатлантический альянс призвал Россию отменить определение Чехии и США недружественными странами и воздержаться от любых других шагов, противоречащих Венской конвенции о дипломатических отношениях.

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Военная эскалация

В заявлении перечислили, главные угрозы, которые подрывают безопасность НАТО. Среди них:

увеличение военной активности России;

провокационная деятельность, в частности вблизи границ НАТО,

внеочередные широкомасштабные учения;

военная эскалация в оккупированном Крыму;

размещение современных ракет с двойной способностью в Калининграде;

военная интеграция с Беларусью;

неоднократные нарушения воздушного пространства союзников НАТО.

Кроме того, страна-агрессор продолжает диверсифицировать свой ядерный арсенал, включая путем развертывания набора ракетных систем короткой и средней дальности, предназначенных для давления на НАТО.

Россия продолжает применять агрессивную и безответственную ядерную риторику. А количественное увеличение российского нестратегического ядерного оружия поддерживают более агрессивную позицию стратегического устрашения. Мы будем продолжать тесно сотрудничать над решением всех угроз и вызовов, которые представляет Россия,

– говорится в сообщении.

Гибридные угрозы

Как отметили в обращении, кроме своей военной деятельности, Россия также активизировала свои гибридные действия против союзников и партнеров по НАТО. Для этого Кремль использует доверенных лиц. Речь идет о:

попытке вмешательства в выборы союзников и демократические процессы;

политическом и экономическом давлении и запугивании;

широких дезинформационных кампаниях;

злонамеренной кибердеятельности.

Отдельно в НАТО вспомнили о "незаконной и разрушительной" деятельность российских спецслужб на территории союзников, некоторые из которых унесли жизни граждан и нанесли значительный материальный ущерб. Мы полностью солидарны с Чешской Республикой и другими странами-членами Альянса, которые подверглись таким последствиям.

Что известно о взрывах в Чехии?

В 2014 году на складах в Врбетице произошла серия взрывов, во время которых погибли 2 человека. Стоит отметить, что на складах хранилось оружие,



И только сейчас чешские расследователи установили, что к взрывам на складах в Врбетице В 2014 году на складах в Врбетице произошла серия взрывов, во время которых погибли 2 человека. Стоит отметить, что на складах хранилось оружие, которое могли передать Украине. В 2014 году, то есть в начале вооруженной агрессии России, оно могло существенно усилить наши Вооруженные силы.И только сейчас чешские расследователи установили, что к взрывам на складах в Врбетице причастна Россия. Точнее ее агенты. Говорится о мужчинах, которые использовали паспорта с именами Руслан Боширов и Александр Петров. Чехия уже объявила обоих агентов в розыск.

Напоследок страны-члены НАТО выразили поддержку Украине, Грузии и Молдове в их международно признанных границах.

В соответствии со своими международными обязательствами мы призываем Россию вывести силы, которые она разместила во всех трех странах, без их согласия. Мы решительно осуждаем и не будем признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма Россией и осуждаем ее временную оккупацию,

– подчеркнули в коммюнике.

В этом контексте НАТО требуют от России прекратить:

Военное наращивание и ограничение судоходства в частях Черного моря. Препятствовать доступу к Азовскому морю и украинским портам. Разжигание конфликта, оказывая финансовую и военную боевикам на Востоке Украины.

Мы будем продолжать концентрировать наш диалог с Россией на важнейших вопросах, с которыми мы сталкиваемся. Конфликт в Украине и вокруг нее, в нынешних обстоятельствах, является первой темой нашей повестки дня,

– добавили в Альянсе.

Члены Альянса призвали Россию вернуться к полному выполнению и соблюдению буквы и духа всех своих международных обязательств.

Заметим, что страны-члены НАТО заявили, что двери Альянса открыты для Украины. В Североатлантическом Альянсе даже пообещали помочь Украине со вступлением в НАТО. Интересно, что мнение России по этому вопросу не будут принимать во внимание.