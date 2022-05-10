Военные действительно начинают идти в наступление на Запорожском направлении

Украинские военные стремятся освободить всю территорию Украины от российских захватчиков. Наши воины уже пошли в наступление на нескольких направлениях, среди которых и Запорожское.

Украинские защитники остановили российских оккупантов

Соответствующую информацию в эксклюзивном интервью 24 каналу сообщил экс-командир полка защитников Мариуполя Максим Жорин. Он рассказал, что россияне рассматривают Запорожское направление как одно из перспективных для развертывания своего наступления.

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Поэтому, по словам Жорина, в последнее время Россия перебрасывает на это направление свои основные силы. В частности, войска агрессора перекидывают силы из-под блокадного Мариуполя.

"Дело в том, что то направление, в котором мы работаем и выполняем свои задачи – враг его рассматривает как одно из перспективных для развертывания своего наступления, и именно сюда перекидывает основные силы, в том числе и в последнее время перекидывают силы из-под Мариуполя, тоже сюда, на Запорожское направление, там, где мы, по существу, работаем", – рассказал он.

Бывший командир полка защитников Мариуполя сообщил, что больше недели назад украинским воинам удалось остановить россиян. Поэтому оккупанты врезались в позиции Вооруженных Сил Украины.

Теперь, как заявил Жорин, украинская армия действительно получила возможность продвигаться вперед.

Где-то неделю, даже больше, полторы до этого наша основная задача была – это сдерживание врага и сдерживание наступления, что нам, в принципе, удалось – мы смогли остановить, враг не может больше продвигаться вперед, он просто врезался в позиции Вооруженных Сил и "Азова-Киев", и сегодня, действительно, мы имеем возможность не только удерживать свои позиции, но и выходить вперед и выносить украинские позиции понемногу,

– сказал украинский защитник.

Он добавил, что в планах украинской армии продвигаться, пока не будет освобождена вся территория Украины.

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О деблокаде Мариуполя Максим Жорин рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу. Полный разговор с экс-командиром полка защитников Мариуполя читайте в ближайшее время на сайте 24 канала.