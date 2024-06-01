Историческая трансформация: почему Макрон решился на резкие действия против России

Появилась информация, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен отправить своих военных инструкторов в Украину для обучения наших защитников. Вероятно, детальный план этого он объявит во время визита Владимира Зеленского в Париж.

Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов рассказал 24 Каналу, что радикальные позиции Макрона настоящий феномен, ведь были опасения, что он "даст заднюю" в любой момент. По его мнению, президенту Франции важно остаться в истории как весомая личность для нации.

Смотрите также Войска НАТО в Украине: Жданов объяснил, почему на Западе этого так ужасаются

"Произошла историческая трансформация. Макрон является личностью, которая посвятила публичной политике всю свою жизнь", – сказал он.

Планы Макрона

Эммануэль Макрон на посту президента Франции сейчас последний срок. Несвитайлов считает, что он не планирует уходить из политики, а имеет амбиции занять какую-то общеевропейскую должность, которая имела бы реальное влияние на реформирование ЕС.

Для этого ему необходимо показать то, что он лидер и готов брать на себя ответственность и принимать сложные решения. Макрон говорит те вещи, которые люди давно хотели услышать, в частности о необходимости реформирования Европейского Союза,

– отметил эксперт-международник.

Он отметил, что ранее относительно заявлений Макрона, в частности и позиции по России, могли возникать подозрения, мол, это манипуляции на информационном уровне, однако сейчас это выглядит как последовательная и основательная политика.

Макрон чувствует, происходящие трансформации в мире. Он понимает невозможность избежания глобальной конфронтации, поэтому имеет целью сделать так, чтобы Европейский Союз был боеспособной единицей,

– высказался Максим Несвитайлов.

Президент Франции своими публичными заявлениями отмечает,, что Европа должна объединять свои военно-промышленные комплексы и работать над налаживанием собственного оборонного потенциала. По совам политолога, он пытается двигать ЕС не только в политическом или экономическом реформировании, но и в военном.

Военные инструкторы Франции в Украине