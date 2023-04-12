Рота "Гонор" из "Волков Да Винчи" показала кадры боя за последнюю дорогу в Бахмут
12 апреля 2023, 16:14Читати новину українською
Российские захватчики не оставляют попыток захватить Бахмут. Украинские военные героически защищают город и дают отпор врагу.
Бойцы роты "Гонор", батальона "Волков Да Винчи" показали, как отразили вражескую атаку в Бахмуте. Об этом пишет 24 Канал.
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Бой за последний путь на Бахмут
Отмечается, что защитники опубликовали видео с боя за последний путь на Бахмут.
Как украинские военные отбили атаку врага в Бахмуте: смотрите видео
Шестеро пограничников отбили атаку врага в Бахмуте
- В Госпогранслужбе показали героическую работу наших военных. Шесть пограничников Луганского отряда в течение трех часов удерживали позиции и отражали атаки противника.
- Из-за опасности полного окружения прибыло подкрепление: группа огневой поддержки. Благодаря умелому использованию гранатометов и стрелкового оружия наступление оккупантов отбили, а раненых эвакуировали в безопасную зону. Смотрите видео по ссылке.
Ситуация в Бахмуте: главное
- На Бахмутском направлении ситуация остается напряженной. Россияне упорно пытаются окружить город. Украинские защитники мужественно им противостоят. Российские террористы перешли к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли: уничтожают здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии.
- Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский 10 апреля снова побывал в Бахмуте. Он подчеркнул, что украинские защитники преданно борются за Бахмут и истощают вагнеровцев.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что ожесточенные бои идут практически везде. Особенно это касается Бахмута, Марьинки и Авдеевки.
- При этом, по ее словам, на Лиманском, Марьинском и Авдеевском направлениях россияне вообще не могут достичь поставленных целей. Однако бои там "очень горячие".