Случаев расстрела наших военнопленных гораздо больше, чем известно, – Лубинец
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о многочисленных случаях расстрела украинских военнопленных, которые превышают известные факты.
В интервью в эфире национального телемарафона Лубинец раскрыл шокирующие детали о преступлениях против пленных ВСУ, в частности под Авдеевкой. Он отметил, что реальное количество таких случаев значительно выше, – информирует 24 Канал.
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Преступлений больше, чем мы думаем
Уполномоченный по правам человека отметил, что ответственность за военные преступления несут не только исполнители, но и те, кто отдает приказы. Он отметил, что эти преступления не останутся безнаказанными.
Российская сторона в очередной раз показала, что любые договоренности могут просто не выполняться. В то же время я справедливо понимаю, что не все такие случаи расстрелов стоят публичными,
– заявил Лубинец, комментируя события в Авдеевке.
Омбудсмен комментировал случай, когда украинские военные, раненые и не способные самостоятельно передвигаться, должны были эвакуироваться. Однако вместо этого их жестоко расстреляли российские оккупанты.
Таких случаев гораздо больше, чем тех случаев, о которых публично мы говорим. К сожалению.Обратите внимание! 18 февраля 2024 года было опубликовано видео расстрела шести защитников Украины в Авдеевке. Эти военные ждали эвакуации, собратьев, но вместо этого их схватили российские оккупанты и жестоко убили.
- Учитывая заявление Лубинца, становится понятно, что война России против Украины скрывает еще больше ужасов, чем можно было представить. Российские захватчики неоднократно доказывали, что законы им не писаны.
- Расстрелы пленных – это откровенное нарушение международного гуманитарного права. Каждый такой случай должен быть тщательно задокументирован соответствующими органами, а виновные – в недалекой перспективе привлечены к ответственности.
- Скажем, не так давно распространили видеозапись из Бахмутского района, где российские солдаты убивают пленных военнослужащих Вооруженных Сил. Собственно, произошло это преступление в районе Веселого.
- Мировое сообщество должно поддерживать Украину, в частности оружием, чтобы все чиновники в Кремле были наказаны. Собственно, только консолидацию мировых ресурсов может преодолеть российских солдат и не допустить их к творению ужасов в Европе.