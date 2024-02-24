Случаев расстрела наших военнопленных гораздо больше, чем известно, – Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о многочисленных случаях расстрела украинских военнопленных, которые превышают известные факты.

В интервью в эфире национального телемарафона Лубинец раскрыл шокирующие детали о преступлениях против пленных ВСУ, в частности под Авдеевкой. Он отметил, что реальное количество таких случаев значительно выше, – информирует 24 Канал.

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Преступлений больше, чем мы думаем

Уполномоченный по правам человека отметил, что ответственность за военные преступления несут не только исполнители, но и те, кто отдает приказы. Он отметил, что эти преступления не останутся безнаказанными.

Российская сторона в очередной раз показала, что любые договоренности могут просто не выполняться. В то же время я справедливо понимаю, что не все такие случаи расстрелов стоят публичными,

– заявил Лубинец, комментируя события в Авдеевке.

Омбудсмен комментировал случай, когда украинские военные, раненые и не способные самостоятельно передвигаться, должны были эвакуироваться. Однако вместо этого их жестоко расстреляли российские оккупанты.

Таких случаев гораздо больше, чем тех случаев, о которых публично мы говорим. К сожалению.

Учитывая заявление Лубинца, становится понятно, что война России против Украины скрывает еще больше ужасов, чем можно было представить. Российские захватчики неоднократно доказывали, что законы им не писаны.

Расстрелы пленных – это откровенное нарушение международного гуманитарного права. Каждый такой случай должен быть тщательно задокументирован соответствующими органами, а виновные – в недалекой перспективе привлечены к ответственности.

Скажем, не так давно распространили видеозапись из Бахмутского района, где российские солдаты убивают пленных военнослужащих Вооруженных Сил. Собственно, произошло это преступление в районе Веселого.

Мировое сообщество должно поддерживать Украину, в частности оружием, чтобы все чиновники в Кремле были наказаны. Собственно, только консолидацию мировых ресурсов может преодолеть российских солдат и не допустить их к творению ужасов в Европе.