Расстрелы мирных жителей, плен и допросы гражданских: что известно о зверствах россиян в Волчанске

В полиции Харьковской области рассказали о зверствах российских оккупантов в Волчанске. В частности, были зафиксированы случаи расстрелов мирных жителей, плен и допросы гражданских, а также использование дронов для убийств.

Заместитель начальника Главного управления Нацполиции и начальник следственного управления Сергей Болвинов поделился ужасными историями эвакуированных людей и деталями зафиксированных военных преступлений. По его словам, все эти доказательства будут использованы для доказательства преступлений российских оккупантов в суде

Смотрите также Россияне бьют по Волчанску термобарическими боеприпасами, – ОСУВ "Хортица"

Военные преступления оккупантов

Болвинов рассказал о многочисленных свидетельствах эвакуированных граждан о военных преступлениях российских военных. Многие люди, особенно пожилые, не смогли выехать из города во время оккупации, и теперь они делятся своими ужасными историями.

По словам правоохранителя, были случаи расстрелов мирных жителей, в частности, Болвинов рассказал о пожилом мужчине Виталии, которого убили на месте за отказ сотрудничать с оккупантами.

Некоторые гражданские находятся в плену российских военных. Начальник следственного управления отметил, что полученная информация свидетельствует о том, что пленных допрашивали российские военные, которые представлялись работниками ФСБ.

Расстрелянные волонтеры, убитые гражданские, погибшие от пули снайпера, от обстрелов – таких фактов, к сожалению, очень много в Волчанске,

– рассказал Болвинов.

Также оккупанты использовали FPV-дроны для убийств мирных жителей. Во время одной из таких атак была уничтожена полицейская машина, что привело к гибели одного патрульного и ранению другого.

В частности, Болвинов рассказал о случаях, когда российские солдаты стреляли в двери домов, пытаясь ворваться внутрь. Один из таких случаев касался пенсионера, которому оккупанты прострелили палец, когда он пытался открыть дверь.

"Увидев, что натворили, они не оказали медицинскую помощь... Его фактически выбросили из дома и сказали, чтобы шел, куда хочет. Мужчина понял, что спастись сможет, только дойдя до нас", – сообщил заместитель начальника Главного управления Нацполиции.

К счастью, мужчине удалось спасти жизнь. Болвинов отмечает, что это типичная история того, как оккупанты обращаются с гражданскими в Волчанске. Он также отметил, что это не единичный случай.

В другом случае несовершеннолетнего парня, который помогал эвакуироваться бабушке, раздели и бросили в подвал, а позже снова задержали при попытке побега. Его и бабушку впоследствии удалось эвакуировать, и парню оказали психологическую помощь.

Все преступления россиян фиксируются

Болвинов подчеркнул важность видео и фото, которые фиксируют военные преступления. Он отметил, что каждый такой случай регистрируется как уголовное производство, устанавливаются свидетели и обстоятельства событий.

Видео, которые фиксируют момент, место убийства, его последствия, для нас очень ценны. Поэтому, когда мы общаемся с людьми, которые вышли из Волчанска, концентрируем на это внимание. Активно мониторим социальные сети, и любая информация о военных преступлениях для нас очень полезна,

– отметил начальник следственного управления.

Болвинов добавил, что все эти доказательства будут использованы для доказательства преступлений российских оккупантов в суде.

"Люди становятся жертвами этой войны только потому, что они украинцы, и их пришли убивать россияне", – подчеркнул он.

Что известно о ситуации в Волчанске