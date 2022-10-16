Насколько велика угроза Беларуси для Украины: предположение эксперта

Россия перекидывает на территорию Беларуси свои войска с целью создания "региональной группировки войск". Очевидно, это граждане страны-агрессора, которых недавно призвали в рамках "частичной" мобилизации.

Поскольку первая партия солдат уже прибыла и они совсем не похожи на контрактников. Такое мнение 24 каналу озвучил военный обозреватель Денис Попович.

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Сегодня нет угрозы из Беларуси

Да, если верить официальным данным Беларуси, то прибыло 9 тысяч российских бойцов. Попович отметил, что это очень мало, чтобы организовать новую волну вторжения в наше государство с территории Беларуси.

Пока эти 9 тысяч не имеют механизации – танков, БТРов, пушек. Следовательно, сегодня они никакой угрозы для нас не представляют,

– объяснил военный обозреватель.

По его словам, необходимо следить за дальнейшим развитием событий. Да, страна-агрессор может увеличивать присутствие своих войск и техники на территории Беларуси.

Попович объяснил, есть ли угроза нападения из Беларуси: смотрите видео

Вероятно, россиян отправляют на тренировку

В сети появилась информация, что российских мобилизованных будут отправлять в Беларусь на обучение, мол, в России не хватает полигонов и инструкторов. В этом есть определенная опасность, поскольку у Беларуси есть и полигоны, и время, чтобы тренировать российских военных.

Да, известно, что "мобиков" из страны-агрессора едва ли не сразу отправляют на фронт. "А здесь у них появляется определенное время и таким образом увеличиваются возможности подготовки мобилизованных", – подчеркнул военный обозреватель.

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