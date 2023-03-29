Над Черным морем заметили военные самолеты США и Турции

В воздушном пространстве над Черным морем были обнаружены военные самолеты США и Турции. Их заметили сегодня, 29 марта.

Как свидетельствуют данные сервиса Flightradar, американский Lockheed EP-3E Aries II проводил разведку. Напомним, что ранее над Черным морем появились истребители и самолет-разведчик Британии.

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Над Черным морем заметили военные самолеты

Так, 29 марта над Черным морем к востоку от границ Румынии и Болгарии заметили патрульный самолет Турции ATR 72-600 TMPA. Это судно впервые было доставлено в страну в декабре 2020 года.

ATR 72TMPA – это версия самолета ATR 72ASW ВМС Турции с конкурентоспособными затратами на приобретение и эксплуатационные расходы. Самолет ATR 72-600TMPA интегрирован с системой миссий Thales AMASCOS и включает в себя новые функции, такие как AIS, Link 16 и системы вооружения последнего поколения, такие как Mk 54 Light Weight Torpedo.



ATR 72TMPA над Черным морем / Карта

Также в воздушном пространстве над Черным морем американский самолет радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3E Aries II проводил разведку вдоль побережья Румынии на севере порта Констанца.

Lockheed EP-3E Aries II – это самолет РЭБ, разработанный американской фирмой Lockheed. Вариант радиотехнической разведки P-3 Orion, эксплуатируемый ВМС США.



Lockheed EP-3E Aries II над Черным морем / Карта

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