Над Черным морем заметили военные самолеты США и Турции
В воздушном пространстве над Черным морем были обнаружены военные самолеты США и Турции. Их заметили сегодня, 29 марта.
Как свидетельствуют данные сервиса Flightradar, американский Lockheed EP-3E Aries II проводил разведку. Напомним, что ранее над Черным морем появились истребители и самолет-разведчик Британии.
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Над Черным морем заметили военные самолеты
Так, 29 марта над Черным морем к востоку от границ Румынии и Болгарии заметили патрульный самолет Турции ATR 72-600 TMPA. Это судно впервые было доставлено в страну в декабре 2020 года.
ATR 72TMPA над Черным морем / Карта
Также в воздушном пространстве над Черным морем американский самолет радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3E Aries II проводил разведку вдоль побережья Румынии на севере порта Констанца.
Lockheed EP-3E Aries II над Черным морем / Карта
Сбивание американского БПЛА MQ-9 Reaper над Черным морем
14 марта российский истребитель Су-27 сбил американский дрон-разведчик MQ-9 Reaper в небе над Черным морем.
Позже Минобороны США показало видео сбивания дрона. На нем можно увидеть, как российский Су-27 приближается к беспилотнику и сбрасывает топливо.
Вместо этого захватчики показали видео, на котором с помощью робота пытаются вытащить из моря обломки американского дрона.