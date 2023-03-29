Як свідчать дані сервісу Flightradar, американський Lockheed EP-3E Aries II проводив розвідку. Нагадаємо, що раніше над Чорним морем з'явилися винищувачі та літак-розвідник Британії.

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Над Чорним морем помітили військові літаки

Так, 29 березня над Чорним морем на схід від кордонів Румунії та Болгарії помітили патрульний літак Туреччини ATR 72-600 TMPA. Це судно вперше доставили до країни у грудні 2020 року.

ATR 72TMPA – це версія літака ATR 72ASW ВМС Туреччини з конкурентоспроможними витратами на придбання та експлуатаційні витрати. Літак ATR 72-600TMPA інтегрований із системою місій Thales AMASCOS і включає нові функції, такі як AIS, Link 16 та системи озброєння останнього покоління, такі як Mk 54 Light Weight Torpedo.



ATR 72TMPA над Чорним морем / Карта

Також у повітряному просторі над Чорним морем американський літак радіоелектронної розвідки Lockheed EP-3E Aries II проводив розвідку вздовж узбережжя Румунії північ від порту Констанца.

Lockheed EP-3E Aries II – це літак РЕБ, розроблений американською фірмою Lockheed. Варіант радіотехнічної розвідки P-3 Orion, що експлуатується ВМС США.



Lockheed EP-3E Aries II над Чорним морем / Карта

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