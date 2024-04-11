Нагнетается атмосфера войны, – белорусский журналист о постоянных военных учениях в стране

В Беларуси продолжаются очередные военные учения недалеко от границы с Украиной и Польшей. Там подразделения белорусской армии отрабатывают "отражение наступления" условного противника.

Это 24 Каналу прокомментировал главный редактор белорусского "Еврорадио" Павел Свердлов, отметив, что, когда Россия напала на Украину с территории Беларуси в 2022-м году, там также проводили учения. Он добавил, что российские войска до сих пор не вышли с белорусской территории.

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"С тех пор нагнетается атмосфера войны, происходят учения. Это так же как элемент давления", – сказал главный редактор белорусского "Еврорадио".

Мол, это якобы кажется мелочью, однако, расслабляться не стоит. По мнению Свердлова, с другой стороны, этот урок и в Украине, и в Евросоюзе выучили.

Главный редактор белорусского "Еврорадио" добавил, что между Киевом и Минском происходит определенный диалог, однако, в практическом направлении. Мол, как гражданам Украины проехать из России через Беларусь, и чтобы им при этом не препятствовали. А также относительно того, в каком состоянии держат на белорусской территории задержанных украинцев.

Несмотря на то, что украинцы вынуждены коммуницировать с Лукашенко, там так же понимают, что эта диктатура не меняется. И сколько Лукашенко будет у власти, столько будут мигранты, учения, напряженность в пределах Беларуси с Украиной и с Евросоюзом,

– подчеркнул Павел Свердлов.

Рекомендация "воздержаться"

Между тем МИД Великобритании посоветовал своим гражданам воздержаться от поездок в Беларусь в связи с возможным началом боевых действий на территории страны.

Главный редактор белорусского "Еврорадио" отметил, что британцы, которые собираются ехать в Беларусь, могут быть "кандидатами на задержание". Ведь, например, им могут даже подбросить наркотики и проверить телефон. Конечно же там "найдется" что-то запрещенное. А если не найдут, то их просто подпишут на экстремистский канал, чтобы можно было задержать и посадить за решетку.

"От такой страны, как сегодняшняя лукашенковская Беларусь, как и от путинской России, любой иностранец, у которого есть голова, должен держаться подальше, пока там работают такие режимы. Когда сейчас предупреждают, что нельзя в Беларусь ездить, я бы, конечно, прислушался", – подчеркнул Свердлов.

Беларусь "готовится к войне"