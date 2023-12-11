Наращивание боевых способностей: в Киеве пройдут учения Сил обороны
Источник:КМВА
В Киевской городской администрации сообщили о военных учениях Группировки сил и средств обороны города. Тренировки продлятся четыре дня.
Обучение Группировки сил и средств обороны Киева будут проходить с 11 по 14 декабря. Начальник КМВА Сергей Попко также отметил, что улучшать боевые возможности будут в Дарницком районе.
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Для чего будут проводить обучение
Во время тренировок будут отрабатываться практические действия по привлечению личного состава, штатной военной техники и вооружения.
Цель учений – наращивание боевых возможностей при подготовке и ведении оборонной операции,
– отметил Попко.
Он также напомнил жителям, что снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники запрещается.
Военные учения украинских военных
- В октябре 2023 года украинские пилоты начали тренировки на истребителях F-16 в Соединенных Штатах Америки. ВВС США заявили о тренировке наших военных на авиабазе в Аризоне. Речь идет именно о 162-м подразделении Национальной гвардии Военно-воздушных сил этого штата.
- Позже английскую деревню сделали полигоном для подготовки украинских военных. На территории есть настоящие жилые дома, гостиницы, участок железной дороги, канализация. Это способствует подготовке боевых действий в городских условиях.
- В то же время на военно-воздушную базу в городе Фетешти в Румынии уже прибыли западные истребители F-16. На них в скором времени планируют начать обучение украинских пилотов. Технику для тренировок как украинцев, так и их румынских коллег предоставили Нидерланды.