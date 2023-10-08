Беларусь снова проверяет боеготовность армии: есть ли опасность для Украины

Украина продолжает внимательно следить за возможными угрозами с северной границы. Однако есть существенные основания полагать, что Александр Лукашенко "бряцает оружием", пытаясь лишь имитировать воображаемое могущество белорусской армии.

Такой мыслью с 24 Каналом поделился военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. Он предполагает, что сообщение о военные учения на территории Беларуси были частью привычного лавирования Лукашенко.

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Беларусь обеспокоена российскими "обещаниями"

Вероятно, новые тренировки белорусских военных могут быть связаны с неуверенностью Лукашенко в его будущем. Вероятно, белорусский диктатор видит, как Россия не выполнила ни одно свое обещание по защите Армении, которая была частью ОДКБ. Это может принуждать его перекладывать эту ситуацию на себя.

"Лукашенко начинает заигрывать с западными странами. Именно так можно истолковать его одобрительные слова относительно Владимира Зеленского. Белорусский диктатор, как всегда, пытается пройти между каплями, и вряд ли это будет побуждать его сформировать против Украины второй фронт", – предположил Романенко.

Важно! Во время своего милитарного пиар-тура Лукашенко дал интервью, в котором повторил российские нарративы о том, что "Запад втянул Украину в войну", однако при этом отметил, что " Зеленский все делает правильно ", когда требует оружие от партнеров.

Значительно вероятнее, что Лукашенко будет продолжать свою игру, пытаясь откупиться от Путина показными "учениями". Но в любом случае Украина готова ко всем возможным сценариям на Севере.

Игорь Романенко о военных учениях в Беларуси: смотрите видео

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