Военные в очередной раз предупредили: из-за шторма на побережье Черного моря попадают мины

В Одесской области людей призывали не посещать побережье Черного моря. Ведь из-за шторма на берег волны могут выбрасывать мины.

Соответствующую информацию обнародовали в оперативном командовании "Юг". Об этом сообщили 22 мая.

Заметьте , Россияне обстреливают и военных, и мирных по 70 раз в сутки: текущая ситуация на Юге

В Одесской области возможно выбрасывание морских мин

Напоминаем об опасности посещения побережья – после штормовых ветров вероятный выброс морских мин, – сообщило командование.

Также командование предупредило – не следует пренебрегать сигналами воздушной тревоги, ведь война продолжается даже в воскресенье.

Российские мины в Черном море

Черное море заменяли русские кафиры. Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук рассказывал, что точное количество взрывоопасных предметов пока неизвестно. Однако возможно речь о 400 – 600 мин . Именно поэтому людей призывали осторожничать, ведь на пляжах может быть опасно.

Кроме того, русские мины находили в водах Черного моря наши соседи. В частности:

В конце марта Румыния в водах Черного моря обнаружила российскую мину . Ее обнаружили моряки с румынского рыболовного судна "Олимпус-1". В этот же день мину уничтожили . В частности, ее взорвали на расстоянии;

В начале апреля Минобороны Турции сообщило об обнаружении мины в Черном море. Вражескую мину нашли вблизи границы с Болгарией;

до этого мины в Турции обнаруживали 26 и 28 марта. Сначала на морском побережье Инеада в провинции Киркларелли, а затем в проливе Босфор.

Последние новости по акватории Черного моря: коротко

22 мая журналисты написали, что подлодку "Алроса" Черноморского флота России вернули на завод вскоре после ремонта. Россияне уже якобы готовили его к ходовым испытаниям, однако уже снова отбуксировали из Южной бухты во временно оккупированном Севастополе в Килен-бухту. Там же расположен ремонтный завод.

21 мая СМИ написали, что россияне вывели в Черное море две трети боеспособных подводных лодок – это 4 единицы. Треть, то есть два, остались у причалов в Южной бухте во временно оккупированном Крыму.

В этот же день Эстония заявила, что НАТО должны ввести корабли в акваторию Черного моря . Все для того чтобы разблокировать работу портов Украины. Ведь безопасное торговое судоходство – мощный шаг в поддержку Украины.

Смотрите также – разведка: Россия могла потерять еще 1 корабль в Черном море: видео