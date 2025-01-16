Политикам не стоит вмешиваться в армию, – Тимочко о переводе войск Воздушных сил в пехоту

Военных из Воздушных сил начали переводить в пехоту Сил обороны. Это вызвало негатив в обществе. Однако эта ситуация может иметь другую сторону.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, отметив, что это очень огромная манипуляция. Было смешано правду, политический популизм, реальные вызовы и неосведомленность политиков и общества в структурированности армии.

Смотрите также Единственная в мире гаубица, что бьет по врагу во время движения: чем на поле боя помогут САУ RCH 155

Кого из Воздушных сил переводят в пехоту

Иван Тимочко объяснил, что Воздушные силы, как и все Вооруженные Силы Украины, являются масштабируемыми и структурированными. Туда относятся смежные должности военнослужащих, которые есть и в пехотных бригадах.

Если мы говорим о стрелковых батальонах, которые есть в Воздушных силах, то их функционал и задачи такие же, как и в Сухопутных войсках или в пехотных структурах,

– сказал он.

По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск, из Воздушных сил переводят не специалистов, а людей на штатных должностях.

Если в пехотной бригаде такой должности нет, то человека туда, конечно, не могут перевести,

– подчеркнул Тимочко.

Он подчеркнул, что, например, стрелков, водителей, специалистов по расчетам для противодействия шахедам или работе с зенитными установками также не хватает на передовой. Те военные, которые имеют такую специальность и относятся к Воздушным силам могут привлекать на фронте.

Важно! Генштаб ВСУ опроверг информацию о переводе дефицитных инженерно-авиационных специалистов Воздушных сил в пехоту, отметив, что такие действия не планировались и не планируются. Отдельные категории военных после подготовки могут усиливать другие подразделения, но специалистов высокотехнологичных специальностей перемещать запрещено.

В армии возникают проблемы

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск заметил, что в Вооруженных Силах Украины есть проблема, ведь армия считается закрытой структурой, которая никогда не вмешивается в кадровые ротации в Верховной Раде.

Но, к сожалению, политики вмешиваются в армию и создают такие проблемы (дискуссии о переводе военных из Воздушных сил в пехоту – 24 Канал),

– высказался Иван Тимочко.

Он отметил, что политики должны спрашивать военных, что им нужно для улучшения эффективности на поле боя, а не манипулировать и пытаться влиять на кадровые вопросы и перемещения личного состава.

"Это очень серьезно влияет на боеспособность, мотивированность и дает врагу дополнительную информацию о Силах обороны", – добавил Тимочко.