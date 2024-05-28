РЛС важнее, чем Крымский мост: как на Россию может повлиять их уничтожение

На Западе неправильно думают, что уничтожение Крымского моста может вынудить Россию к максимально жестким шагам. Это совсем не так.

Об этом 24 Каналу рассказал азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде, заметив, что на Западе имеют ошибочные подходы к повышению эскалации. Уничтожение Крымского моста не заставит Россию пойти на кардинальные шаги на фронте.

Смотрите также ВСУ остановили россиян на Харьковщине, враг оккупировал Уманское: как изменилась линия фронта за неделю

Мощный удар по РЛС

Как отметил Рустамзаде, недавно украинский дрон сумел ударить по загоризонтной радиолокационной станции обнаружения воздушных целей "Воронеж-М". Это – действительно серьезная цель, по которой стоило бить.

Не говорите, что Крымский мост – это символ для Путина. Вот повредили станции предупреждения о ракетном нападении. Это – ядерная триада. И кто-то дернулся? Кто-то об этом там вспомнил?

– сказал военный аналитик.

Очевидно, что такие радиолокационные станции значительно важнее, чем тот же Крымский мост. Хотя он также является важным для оккупантов. Но без радиолокационной станции Россия может значительно хуже сканировать воздушное пространство, что в конечном итоге может привести к пропущенным ракетам.

Удар по РЛС в России: кратко