"Это просто металл": защитник Мариуполя рассказал о звании Героя Украины и "Золотой Звезде"
- Богдан Цимбал, защитник Мариуполя, получил звание Героя Украины и "Золотую Звезду", однако назвал эту награду "просто металлом".
- По словам бойца, награды должны получать прежде всего те, кто действительно рискует жизнью, в частности воины, медики и полицейские.
Военный 12-й бригады "Азова" и участник обороны Мариуполя Богдан Цымбал в октябре 2024 года получил звание Героя Украины. Однако такую награду боец назвал "просто металлом".
Об этом Богдан Цымбал рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
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Какое значение имеет звание Героя Украины
Во время церемонии вручения звания Героя Украины и ордена "Золотая Звезда" Богдан Цымбал обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой как можно быстрее вернуть из плена его побратимов.
Как признался военный, его обращение было не спонтанным – он заранее решил озвучить это, как только узнал о награждении.
Богдан Цымбал объяснил, что он вообще не хотел ехать на церемонию – военного это "больше напрягало, чем радовало".
Возможно, я сейчас кого-то обижу... Я командир подразделения, и для меня награда – это просто металл. Да, я Герой Украины, но важно и другое: дайте мне боеприпасы, оружие, чтобы воевать, и верните побратимов из плена. Больше ничего не нужно. Верните наших – и это будет лучшая награда,
– подчеркнул он.
Военный признает: награды нужны, ведь это признание. В то же время Цимбал убежден, что награды должны получать прежде всего те, кто действительно рискует жизнью, в частности воины, медики и полицейские.
К слову, в интервью боец "Азова" также заявил, что сейчас в Украине необходимо говорить о мобилизации всей страны, а не только военнослужащих. Речь идет о переводе страны, в частности предприятий, на военные рельсы.