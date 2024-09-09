Остались жена и дочь: в результате удара по Полтаве погиб защитник из Кировоградщины

В результате российского ракетного удара по Институту связи в Полтаве погиб военный из Кировоградской области Денис Терновский. Его жизнь оборвалась 5 сентября в больнице.

Российские войска ударили по Полтаве двумя баллистическими ракетами утром 3 сентября. Трагическую весть сообщили в Светловодской городской территориальной общине, откуда защитник был родом.

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В результате вражеского удара погиб Денис Терновский

36-летний Денис Терновский с начала полномасштабного вторжения занимался волонтерской деятельностью, возил продукты питания в Бучу и помогал разбирать завалы.

С самого начала войны Денис не мог стоять в стороне, несмотря на "белый билет" с диагнозом – порок сердца, он постоянно пытался стать на защиту родной земли. Хотя в военкомате защитнику 4 раза отказывали, мобилизовался Денис в ряды ВСУ 13 июня 2024 года,

– говорится в публикации.

Сначала мужчина проходил военную подготовку в Черниговской области, а впоследствии был направлен на Сумское направление. Денис Терновский служил в должности связиста. Впоследствии военного направили на обучение в Полтаву, после чего он должен был ехать в Донецкую область сдерживать вражеское нашествие.

Однако его жизнь оборвало трагическое утро 3 сентября. Защитник был госпитализирован в больницу, перенес 4 операции, но 5-я операция стала последней для Дениса, 5 сентября 2024 года его сердце остановилось.

У Героя остались жена, одиннадцатилетняя дочь и двое сестер.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Дениса Терновского. Светлая память!

Напомним, 5 сентября ГСЧС сообщили, что спасатели завершили аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара по учебному заведению в Полтаве. В результате атаки России погибли 55 человек, 328 – пострадали.