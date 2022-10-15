Какая самая большая проблема закрытия украинского неба: объяснение эксперта
НАТО пообещало предоставить Украине современные средства ПВО. Чтобы закрыть украинское небо, западные системы должны быть интегрированы в одну большую сеть.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, противовоздушная оборона – самая сложная военная система.
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Военный эксперт объяснил, как должна выглядеть структурированная система ПВО.
Чтобы понять эту единую систему, представьте шахматную доску и наложите ее на территорию Украины. Либо в черные, либо в белые квадратики расставляем эти машины. Вот так примерно выглядит сеть ПВО,
– отметил Черник.
Какая самая большая проблема украинского ПВО
По его словам, самая главная проблема заключается в том, что на сегодняшний день большинство зенитно-ракетных комплексов, которые имеет Украина, – это старые советские образцы, даже если они модернизированы в Европе.
Они сделаны в Советском Союзе. Враг знает принципы работы этих средств ПВО и ищет щели, как прорывать противовоздушную оборону,
– подчеркнул военный эксперт.
Черник отметил, что чем больше мы получим западных образцов, тем лучше.
"Враг не знает, как они работают в реальности. России придется прилагать огромные аналитические и разведывательные усилия, чтобы понять принцип работы западных установок", – сказал он.
"Мы можем защитить небо до 90%"
По словам военного эксперта, процесс закрытия украинского неба зависит от того, как скоро западные системы будут поступать в Украину.
Когда это все интегрируется, пройдет от нескольких недель до нескольких месяцев, и мы можем поднять защищенность нашего неба до 90%,
– подчеркнул Черник.
Почему украинцам следует быть осмотрительными
Он добавил, что невозможно закрыть небо на 100%, ведь даже в Израиле арабские ракеты по-прежнему прорывают высокотехнологичный железный купол.
Поэтому даже после получения новых систем ПВО нельзя будет расслабляться.
Когда мы слышим сигнал воздушной тревоги или звук дрона, нужно заботиться о своей безопасности,
– призвал Черник.
Когда могут прекратиться ракетные удары
Украинцы должны быть готовы к тому, что ракетные обстрелы будут продолжаться, пока мы окончательно не выбьем врага со своей территории и пока Россия не потерпит стратегическое военное поражение.
Должны готовиться к длительному противоборству. Израиль живет в этой угрозе более 70 лет, что не мешает ему экономически процветать. Нам нужно учиться жить так же,
– сказал военный эксперт.
Он добавил, что другой философии выживания у украинцев нет.
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Запад поможет Украине закрыть небо: коротко
- Система противовоздушной обороны IRIS-T уже работает на юге Украины. Эту систему Украина получила от Германии.
- Генсек НАТО анонсировал, что Украина получит пусковые установки Hawk. Они должны усилить работу нашей противовоздушной обороны.
- Министр обороны Алексей Резников отметил, что это только первые системы, которые международные партнеры планируют нам предоставить.