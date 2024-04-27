Военный эксперт объяснил, как Украина может полностью уничтожить Крымский мост
Уже несколько раз на Крымском мосту раздавались взрывы. Россияне ограничивали движение транспорта на некоторое время и вынужденно проводили ремонтные работы.
Украина может полностью уничтожить незаконное сооружение. Повалить мост поможет комбинированный удар. Подробнее с 24 Каналом поделился военный эксперт Олег Жданов.
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Как уничтожить Крымский мост
Военный эксперт подчеркнул, что Крымский мост – чрезвычайно сложное инженерное сооружение. Поэтому необходимо проводить комплексную операцию, чтобы его разрушить.
Нужно как минимум 20 ракет, а то и больше – около 30 – 40 единиц. Поскольку надо повалить сразу два моста – автомобильный и железнодорожный.
Также должна быть атака с моря. Главным фактором разрушения Крымского моста является повреждение опор. Они не позволят России восстановить пролеты моста. Обвалить их – это наименьшее, что мы можем сделать на сегодня,
– сказал Олег Жданов.
Для этого можно использовать модернизированные морские дроны Sea Baby, которые способны работать почти в автономном режиме и нести тонну взрывчатки на расстояние до 1000 километров. Если 2 БПЛА достигнут опоры, они ее разрушат. И тогда вопрос Крымского моста будет снят с повестки дня.
Что известно о Крымском мосте
- Осенью 2022 года Украина нанесла первый удар по Крымскому мосту с помощью грузовика с 21 тонной взрывчатки, которую замаскировали в рулонах с упаковочной пленкой. СБУ удалось "обойти" спецглушилки на мосту, которые мешают дистанций детонации.
- А 17 июля 2023 года Служба безопасности повторно повозила Россию "мордой по грязи", успешно атаковав мост уже с помощью дронов "Морской малыш". В результате разрушений россияне начали перевозить военное вооружение на паромах.
- В начале 2024 года глава СБУ Василий Малюк анонсировал "сюрпризы" для незаконного сооружения. Поэтому можно ожидать еще более мощных ударов по Крымскому мосту.