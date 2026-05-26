Военнослужащий 2 штурмового батальона 5 ОШБр Станислав Старостенко "Юрист" рассказал 24 Каналу, что потери есть и в его подразделении. Это был особенно досадный случай.

Смотрите также Силы обороны зачищают Купянск и Степногорск: как изменилась линия фронта за неделю

Сколько людей потеряло подразделение за год?

По словам военного, в его подразделении находится 48 человек. В течение года у них был один погибший побратим. Это произошло во время эвакуации раненого.

У нас ранило нашего очень опытного пилота. Очень хорошего парня. У нас все ребята хорошие. Он сидел на соседней позиции и сказал: "Я его вытащу". Он спас ему жизнь, а сам погиб. Чудесный был парень,

– рассказал "Юрист".

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

По его словам, процент потерь в подразделении небольшой. Если военный профессионально подготовлен, мотивирован и с правильным настроем, то он с высокой вероятностью вернется живым.

Когда закончится война в Украине?

В издании The New York Times отметили, что трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией зашли в тупик. В Европе также считают, что нынешние переговоры "фактически мертвы". Штаты дистанцировались из-за войны в Иране, а Россия до сих пор требует контроль над Донбассом.

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что активные бои могут стихнуть уже осенью при определенных условиях. Если летнее наступление России провалится, то в Кремле могут задуматься, чтобы пойти на паузу в войне.