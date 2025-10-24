Беспилотник принадлежал польской группе вооружений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TVP Info.

Смотрите также Неизвестный дрон разорвался в Казахстане прямо у границы с Россией

Что известно о падении дрона в Польше?

Учебный военный дрон разбился около 21:00 на частной территории вблизи аэроклуба. Предварительно, были повреждены 2 автомобиля.

"Мы получили такое сообщение, но не мы занимаемся этим делом. Этим занимается военная полиция", – заявила пресс-секретарь полиции Иновроцлава.

В результате инцидента никто не пострадал. Причина и обстоятельства инцидента устанавливаются.

По неофициальным сообщениям местных изданий, это был наблюдательный дрон, построенным на Военном авиационном заводе №2 в Быдгоще.

"Это современная система ближней разведки, которая используется Вооруженными силами Польши для наблюдения и анализа местности в боевых условиях. Устройство предназначалось для военных испытаний", – пишет издание.

Последние новости Польши