Беспилотник принадлежал польской группе вооружений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TVP Info.
Что известно о падении дрона в Польше?
Учебный военный дрон разбился около 21:00 на частной территории вблизи аэроклуба. Предварительно, были повреждены 2 автомобиля.
"Мы получили такое сообщение, но не мы занимаемся этим делом. Этим занимается военная полиция", – заявила пресс-секретарь полиции Иновроцлава.
В результате инцидента никто не пострадал. Причина и обстоятельства инцидента устанавливаются.
По неофициальным сообщениям местных изданий, это был наблюдательный дрон, построенным на Военном авиационном заводе №2 в Быдгоще.
"Это современная система ближней разведки, которая используется Вооруженными силами Польши для наблюдения и анализа местности в боевых условиях. Устройство предназначалось для военных испытаний", – пишет издание.
