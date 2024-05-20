Это пик возможностей: в ВСУ сказали, может ли Россия резко увеличить количество войск

Российские оккупанты пытаются поддерживать высокую интенсивность боев на фронте. Но и у них уже начинаются проблемы.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что на данный момент оккупанты фактически привлекли все подразделения, которые имеют хотя бы какой-то опыт, на войну против Украины. И их все равно не хватает. Уже были сообщения об африканских наемниках на Харьковском направлении.

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Может ли Россия увеличить количество войска

Как отметил Тимочко, россияне сейчас не имеют возможности существенно нарастить количество оккупационного войска. Чтобы хоть как-то увеличить его, они должны или жестко усилить внутреннюю мобилизацию или увеличить планы призыва. Еще вариант – снять войска из округов, граничащих со странами НАТО или тем же Китаем, что тоже является риском для Кремля.

Параллельно по России продолжают прилетать неизвестные беспилотники. Горят как нефтеперерабатывающие заводы, так и различные другие военные объекты.

Это такие огромные вызовы, перед которыми стоит армия оккупантов. Сейчас те войска врага, которые привлечены в Украине... Это, по сути, пик возможностей, чтобы более-менее эффективно проводить боевые действия и организовать оборону вглубь России. Поэтому какого-то резкого увеличения количества российских военных не стоит ожидать. Разве что Путин пойдет на масштабированную мобилизацию. До сих пор он не решался этого делать,

– отметил военный.

Ситуация на фронте: кратко