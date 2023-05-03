Между Бахмутом и Авдеевкой: военный ВСУ рассказал, на чьей стороне инициатива возле Торецка

Российские оккупанты не прекращают попытки продвинуться на Донетчине. Атакуя Бахмут, русские войска подошли к Торецку.

Об этом 24 Каналу рассказал военный медик ВСУ, бывший народный депутат Украины Егор Фирсов. По его словам, Торецк занимает важное стратегическое значение и расположен на выгодных позициях.

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Торецк имеет удачное географическое расположение

Фирсов сообщил, что тактическая инициатива вблизи Торецка находится в руках Вооруженных Сил Украины. Благодаря удачному расположению наших войск, есть возможность наблюдать за врагом: их перемещение, их ротации, время этих ротаций.

"Мы постоянно по ним насыпаем (стреляем – 24 Канал), особенно когда враг с лопатой. В такой ситуации они наиболее уязвимы. Мы используем пулеметы, минометы, АГС – все, чтобы враг не расслаблялся", – отметил военный.

Фирсов добавил, что Торецк имеет удачное географическое расположение. Позади города возвышенность, с которой работает украинская артиллерия, а с другой стороны – объект природно-заповедного фонда "Клебан-Бык", где есть большой водоем. Это дает преимущество ВСУ. Враг понимает, что не сможет форсировать этот водоем, если будет атаковать на этом направлении.

"Наша артиллерия разобьет их, как каких-то червей. Россияне понимают, что это опасно. Они даже не пытаются штурмовать, как в Авдеевке и Бахмуте. Но это не значит, что боевых действий нет. Есть постоянные артобстрелы и определенные тактические штурмы, чтобы попытаться улучшить свои позиции", – добавил военный.

Ситуация на фронте: главное