Про це 24 Каналу розповів військовий медик ЗСУ, колишній народний депутат України Єгор Фірсов. За його словами, Торецьк займає важливе стратегічне значення та розташований на вигідних позиціях.

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Торецьк має вдале географічне розташування

Фірсов повідомив, що тактична ініціатива поблизу Торецька перебуває в руках Збройних Сил України. Завдяки вдалому розташовуванню наших військ, є можливість спостерігати за ворогом: їхні пресування, їхні ротації, час цих ротацій.

"Ми постійно по них насипаємо (стріляємо – 24 Канал), особливо, коли ворог з лопатою. У такій ситуації вони найбільш вразливі. Ми використовуємо кулемети, міномети, АГС – усе, щоб ворог не розслаблявся", – зазначив військовий.

Фірсов додав, що Торецьк має вдале географічне розташування. Позаду міста височина, з якої працює українська артилерія, а з іншого боку – об’єкт природнозаповідного фонду "Клебан-Бик", де є велика водойма. Це надає перевагу ЗСУ. Ворог розуміє, що не зможе форсувати цю водойму, якщо буде атакувати на цьому напрямку.

"Наша артилерія розіб’є їх, як якихось хробаків. Росіяни розуміють, що це небезпечно. Вони навіть не намагаються штурмувати, як в Авдіївці та Бахмуті. Але це не означає, що бойових дій немає. Є постійні артобстріли й певні тактичні штурми, щоб спробувати покращити свої позиції", – додав військовий.

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