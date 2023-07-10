Во Львове военный насмерть сбил 28-летнюю женщину на пешеходном переходе

Во Львове 10 июля произошло смертельное ДТП. Легковушка сбила женщину, которая переходила дорогу пешеходным переходом.

Пострадавшая получила тяжелые травмы. К сожалению, она погибла на месте аварии.

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Военный сбил насмерть пешехода

Сотрудники ДБР начали расследование по факту смертельного ДТП, которое произошло во Львове на улице Городоцкой. По предварительным данным, 10 июля в 8:30 утра автомобиль, за рулем которого находился военнослужащий, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 28-летнюю прохожую.

От полученных травм она погибла на месте аварии,

– сообщили в ДБР.

Уголовное производство начали по статье нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Если водителя признают виновным, ему грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Львовская специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.



Авто сбило женщину на пешеходном переходе / Фото ДБР

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В Киеве также произошло жуткое ДТП

В воскресенье, 9 июля, легковой автомобиль врезался в колонку на заправке в Днепровском районе столицы В результате этого там вспыхнул мощный пожар. События разворачивались так: