Постраждала зазнала важких травм. На жаль, вона загинула на місці аварії.
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Військовий збив на смерть пішохідку
Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом смертельної ДТП, яка сталася у Львові на вулиці Городоцькій. За попередніми даними, 10 липня о 8:30 ранку автомобіль, за кермом якого перебував військовослужбовець, на нерегульованому пішохідному переході збив 28-річну перехожу.
Від отриманих травм вона загинула на місці аварії,
– повідомили у ДБР.
Кримінальне провадження розпочали за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Якщо водія визнають винним, йому загрожуватиме позбавлення волі терміном до 8 років.
Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
Авто збило жінку на пішохідному переході / Фото ДБР
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У Києві також трапилася моторошна ДТП
У неділю, 9 липня, легковий автомобіль врізався в колонку на заправці в Дніпровському районі столиці. Внаслідок цього там спалахнула потужна пожежа. Події розгортались так:
- близько 15:10 до ДСНС надійшло повідомлення про займання на АЗС – рятувальним службам вдалось ліквідувати полум'я близько 16:35;
- мер столиці Віталій Кличко повідомив, що внаслідок вибуху постраждали 3 людини – їх госпіталізували до лікарні з опіками різного ступеня тяжкості;
- до операції з ліквідації вогню залучили 15 одиниць основної та спеціальної техніки, а також 62 представників особового складу;
- згодом у мережі з'явилися кадри, на яких видно момент вибуху після врізання машини в заправку – на ролику можна побачити, що авто мчалося на шаленій швидкості.