Парни, достигшие 17 лет, должны стать на воинский учет в ТЦК по месту жительства
Источник:Сухопутные войска
По закону, парни, достигшие 17 лет, должны стать на воинский учет в ТЦК. Однако в Сухопутных войсках объяснили, что эта процедура не связана с мобилизацией.
В соответствии со статьей 14 Закона "О воинской обязанности и военной службе" ежегодно в течение января – марта берутся на учет граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на воинский учет исполняется 17 лет.
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Военный учет 17-летних
Постановка на воинский учет призывников осуществляется ТЦК по месту жительства.
Для постановки на воинский учет призывников граждане Украины обязаны лично прибыть в соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки в срок, определенный в повестке, и подать необходимые документы,
– объясняют в Сухопутных войсках.
Стоит отметить, что перечень этих документов устанавливает Министерство обороны Украины.Важно! Юноши, которые по определенным причинам не стали на воинский учет, оповещаются по месту регистрации с помощью повесток, для прибытия в ТЦК и постановки на воинский учет.
Однако в Сухопутных войсках отметили, что постановка на воинский учет не имеет отношения к общей мобилизации, которая сейчас продолжается в Украине.
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