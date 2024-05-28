Парни, достигшие 17 лет, должны стать на воинский учет в ТЦК по месту жительства

По закону, парни, достигшие 17 лет, должны стать на воинский учет в ТЦК. Однако в Сухопутных войсках объяснили, что эта процедура не связана с мобилизацией.

В соответствии со статьей 14 Закона "О воинской обязанности и военной службе" ежегодно в течение января – марта берутся на учет граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на воинский учет исполняется 17 лет.

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Военный учет 17-летних

Постановка на воинский учет призывников осуществляется ТЦК по месту жительства.

Для постановки на воинский учет призывников граждане Украины обязаны лично прибыть в соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки в срок, определенный в повестке, и подать необходимые документы,

– объясняют в Сухопутных войсках.

Стоит отметить, что перечень этих документов устанавливает Министерство обороны Украины.

Юноши, которые по определенным причинам не стали на воинский учет, оповещаются по месту регистрации с помощью повесток, для прибытия в ТЦК и постановки на воинский учет.

Однако в Сухопутных войсках отметили, что постановка на воинский учет не имеет отношения к общей мобилизации, которая сейчас продолжается в Украине.

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