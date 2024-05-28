Відповідно до статті 14 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу" щороку протягом січня - березня беруться на облік громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років.

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Військовий облік 17-річних

Взяття на військовий облік призовників здійснюють ТЦК за місцем проживання.

Для взяття на військовий облік призовників громадяни України зобов’язані особисто прибути до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строк, визначений у повістці, та подати необхідні документи,

– пояснюють у Сухопутних військах.

Варто зазначити, що перелік цих документів установлює Міністерство оборони України.

Важливо! Юнаки, які з певних причин не стали на військовий облік, оповіщаються за місцем реєстрації за допомогою повісток, для прибуття в ТЦК та постановки на військовий облік.

Однак в Сухопутних військах наголосили, що постановка на військовий облік не має відношення до загальної мобілізації, яка наразі триває в Україні.

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